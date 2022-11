Valerio Tremiterra, l’ex fidanzato la dedica a Nikita “Mi manchi”/ La sorella: “Possessione e controllo”

Valerio Tremiterra: la relazione con Nikita Pelizon

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon ha avuto una relazione con Valerio Tremiterra. Nel corso della sua avventura nel reality show, Nikita ha parlato spesso di lui, dicendo di aver una persona fuori che la stava aspettando, senza fare mai il suo nome. Poi a inizio novembre, durante una diretta in prima serata del GF Vip, Alfonso Signorini ha mostrato il video diffuso sui social di Nikita e Valerio, video che la gieffina aveva realizzato prima di entrare nella Casa. La friulana, però, non ha apprezzato il gesto di Tremiterra e ha preso le distanze: “Noi di base avevamo deciso che sarei stata io a decidere se dirlo… non ti rendi pubblico per i cavoli tuoi dichiarandoti fidanzato. Quando poi io e lui non siamo fidanzati… Io adesso sono libera partiamo da questo presupposto”, ha detto Nikita ai suoi coinquilini.

Valerio Tremiterra: “Mi manchi, angelo mio”

A quasi un mese di distanza, Valerio Tremiterra ha pubblicato su Twitter una dedica d’amore per Nikita Pelizon: “Ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve. I miss my angel (Manchi, mio angelo)”. Jessica Pelizon, sorella di Nikita, ha prontamente risposto al messaggio dell’ormai ex fidanzato di Nikita: “Se tu la conoscessi veramente, sapresti che non potevi fare mossa più sbagliata di quella che hai fatto. Ti consiglio vivamente di lasciarla in pace. Nikita non è un oggetto, ledendo la sua privacy non le hai dimostrato amore ma possessione e controllo, cose che lei odia”. La sorella di Nikita era già intervenuta in sua difesa quando era apparso sui social il video con Valerio: “Fidanzato è una parola grande, lo diceva lei stessa, era una conoscenza di pochi giorni… Mia sorella si è vista con Valerio per 20 giorni. Lui ha leso la sua privacy inviando un loro video privato in giro”, aveva scritto su Twitter.

