Valerio Tremiterra, Nikita Pelizon:”Ho paura che il mio compagno abbia conosciuto un’altra”/ La confidenza…

Nikita Pelizon preoccupata per il compagno Valerio Tremiterra? “Ho paura che…”

Dopo la serata passata con gli altri VIP, Nikita Pelizon ha un momento di tristezza e viene confortata da Patrizia Rossetti. Nikita ha avuto un momento di crollo chiedendosi quale potesse essere il gradimento del pubblico nei suoi confronti: “Mi sono chiesta se al pubblico la mia persona piace. Al contempo ho pensato chissà cosa possa pensare lui del fatto che possa rimanere qua dentro tanto tempo”. Nikita si riferisce al compagno Valerio Tremiterra. Nikita ha timore che quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip le cose possano essere cambiate: “Mi sono chiesta se magari lui abbia conosciuto un’altra”. Patrizia Rossetti però la rassicura: “Non credo anche perché non ti avrebbe mandato quell’aereo se ci fosse stata qualcuna”.

Nikita Pelizon poi confidandosi con Patrizia Rossetti esprime i suoi dubbi sulla reazione che Valerio possa avere dopo aver notato un suo avvicinamento a George Ciupilan: “Mi sono chiesta se magari lo abbia infastidito e una parte di me si incavola perché sto giocando”. Nikita non prova nulla nei confronti di George se non un’amicizia profonda: “Mi diverto con lui e mi sembra di aver trovato un fratello”. Nikita Pelizon teme però la reazione del compagno: “Avrà l’intelligenza di capire che si tratta di un gioco?”. La ragazza sottolinea il fatto che il suo compagno sia molto impulsivo: “Lui è stato molto chiaro. Ha detto che se voglio proseguire questo percorso lui non c’è”. Patrizia Rossetti però cerca di farla ragionare: “Questo non mi piace. Se una persona ti vuole bene deve accettare la tua scelta”.

Durante la serata di ieri nella casa del Grande Fratello Vip, complice il gioco della bottiglia, è scattato un bacio tra Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. Daniele ha pescato un nome tra i bigliettini ed è uscito il nome di Nikita Pelizon. Coincidenze? Nikita si è alzata dal divano e sollecitata dagli altri compagni si lasciata andare ad un bacio appassionato con Daniele. Daniele appare imbarazzato quando Nikita gli butta le braccia al collo e gli regala un bacio appassionato, tra l’entusiasmo dei Vip che scherzano: “Non vediamo la lingua”.

Sui social il bacio tra Nikita e Daniele ha fatto molto scalpore. “Daniele sarebbe stato lì ancora per 10 minuti accarezzandole la schiena ma Nikita è scappata”, ha scritto un utente. Secondo qualcun altro, Daniele avrebbe frugato apposta tra i bigliettini per il sorteggio, in modo da pescare proprio il nome di Nikita. “Sbaglio o Daniele ha scelto di proposito il bigliettino con scritto Nikita per baciarla?”. Al momento nessuna reazione da parte di Elenoire Ferruzzi che nelle ultime settimane aveva messo gli occhi addosso a Daniele Dal Moro.











