Valerio Tremiterra: “Video con Nikita? Diffuso dal GF senza autorizzazione”/ “Sognavamo una famiglia ma ora…”

Valerio Tremiterra fa chiarezza sul video con Nikita Pelizon: “Diffuso senza la mia autorizzazione…”

L’ex compagno di Nikita Pelizon si è scagliato contro il Grande Fratello Vip. Valerio Tremiterra ha deciso di rompere il silenzio sul video privato girato con Nikita prima dell’ingresso al grande Fratello Vip e diffuso poi dal profilo Instagram del Settimanale Chi. Nel video si vedevano immagini di teneri momenti della coppia che testimoniavano un profondo legame tra i due. La scelta ha fatto infuriare Nikita che ha deciso di prendere le distanze dal suo compagno buttandosi su Luca Onestini. Nikita Pelizon si è detta contrariata del fatto che Valerio avesse deciso di ufficializzare la loro relazione senza che lei ne fosse d’accordo: “Se io e lui abbiamo deciso che sarebbe rimasto tutto privato e che io sola avrei deciso se parlarne e renderlo pubblico, tu non appari. Piuttosto mandi una lettera”, aveva detto.

Nelle scorse ore, Valerio Tremiterra ha dichiarato di essersi pentito per aver diffuso il video: “Questo è un video che mi ha regalato lei prima di entrare nella Casa. Inaspettato ovviamente. Un video molto romantico. Carico di amore. che per colpa del Grande Fratello, senza nessuna autorizzazione, lo ha mostrato in televisione facendo addirittura il mio nome. In barba alla privacy, in quanto io non volevo nemmeno che Nikita pronunciasse il mio nome. In ogni caso mi sono sicuramente sbagliato io perché mi sono fidato di amici”. Valerio Tremiterra sarebbe stato pertanto mal consigliato e sarebbe caduto così in un tranello.

Valerio Tremiterra evita il confronto con Nikita Pelizon

Valerio Tremiterra ha poi spiegato che attraverso quel video voleva solo manifestare vicinanza a Nikita in un momento particolare in cui lei veniva attaccata dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip: “Ripeto comunque che la responsabilità è mia ad essermi lasciato convincere a darlo e ad oggi ne subisco le conseguenze. In tutti i casi il video è stato dato da me solo perché era il periodo in cui Nikita era sotto l’attacco di bullismo, isolata dagli altri partecipanti della Casa. Sicuramente è una donna che sa difendersi da sola. Io con quel gesto e con l’espormi volevo solo farle sentire la mia presenza. Tutto qui. Io questo lo chiamo amore. Eravamo molto presi entrambi. Chissà, innamorati. Almeno io lo ero. Ci siamo conosciuti il sei agosto e da quel giorno non ci siamo mai più staccati. Fino al maledetto giorno del 16 settembre, 40 giorni molto intensi, super belli, senza mai litigare”.

Valerio Tremiterra è sconfortato all’idea di non proseguire la frequentazione con Nikita: “Il resto è agli occhi della cronaca. Gli hanno posto quel video in modo sbagliato. Successivamente hanno introdotto nella Casa altri uomini. Il resto è cronaca e io appartengo al passato, anche se a casa mia ho tante cose sue anche perché il nostro progetto era quello di fare una famiglia. Oggi ormai tutto quello che faccio viene visto da lei come una mancanza di rispetto. Non so più che fare e che dire. Ed è anche per questo motivo che ho deciso di non andare in trasmissione al di là dei miei grossi problemi di salute”. Tra loro arriverà il momento del confronto?











