Valerio Vassallo Vs Alessandro Cecchi Paone/ Choc: “Tagliategli le corde vocali!”

Già nel momento in cui Federica Panicucci a Mattino5 ha annunciato che l’argomento del giorno sarebbero stati i vegani, abbiamo capito che lo scontro da lì a poco avrebbe preso forma e così è stato. In studio siede l’animalista biellese Valerio Vassallo mentre Daniela Martani e Alessandro Cecchi Paone sono in collegamento insieme ad altri opinionisti presenti alla corte di Federica Panicucci. Il dibattito si infiamma subito quando Cecchi Paone sottolinea il fatto che non ci sono prove scientifiche che confermano che i vegani siano al sicuro dal Coronavirus, dal canto suo Vassallo continua a ribadire che la sua alimentazione è sicuramente più sana di altre dando dell’ignorante al suo interlocutore. A questo punto Federica Panicucci lo invita a controllarsi perché sicura “che Cecchi Paone non ignori proprio niente” ma l’attacco non si ferma qua e mentre il discorso si sposta su altri partecipanti al dibattito, Vassallo rilancia: “Ma tagliategli le corde vocali a Cecchi Paone”.

VALERIO VASSALLO CONTRO ALESSANDRO CECCHI PAONE A MATTINO5

La frase sembra essere passata inosservata fino a che gli autori di Mattino5 non lo fanno notare alla padrona di casa che subito lo ammonisce spingendolo a chiedere scusa. Lo scontro poi va oltre anche con Daniela Martani. L’ex hostess continua a ribadire il concetto che l’alimentazione vegana tiene lontano il Covid punzecchiando il dottor Pregliasco come se fosse l’ultimo arrivata in questa materia e così è Alessandro Cecchi Paone che accusa: “Non ti permetto di dare lezioni a Pregliasco” e la Martani ribatte: “Taci tu che non sei di certo un nutriziosta”. Ancora una volta è Federica Panicucci a frenare la sua ospite.



