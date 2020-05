Valéry Giscard d’Estaing accusato di violenza sessuale/ Una donna: “Mi ha palpato…”

Pubblicità

Notizia clamorosa riportata dal quotidiano francese “Le Monde”: l’ex presidente della Repubblica francese, Valéry Giscard d’Estaing, è stato denunciato per violenza sessuale. La giornalista tedesca Ann-Kathrin Stracke, 37 anni, ha affermato che l’ex capo dello Stato, in carica dal 1974 al 1981, le avrebbe messo una mano sulle natiche durante un’intervista alla fine del 2018, precisamente al 18 dicembre di quell’anno. L’inviata aveva preso accordi con Giscard d’Estaing per una chiacchierata a fini giornalistici nel suo ufficio parigino; in particolare, quel giorno l’obiettivo era quello di realizzare un servizio per il canale televisivo pubblico tedesco WDR e imperniato sul centenario della nascita dell’ex cancelliere federale Helmut Schmidt (1918-2015), che era al potere quando la “VGE” era all’Eliseo. Eppure, proprio a margine della serie di domande poste dall’interlocutrice a Giscard d’Estaing, si sarebbe verificato il “fattaccio”, che avrebbe messo in forte imbarazzo la donna, trovatasi improvvisamente in una situazione spiacevole.

VALÉRY GISCARD D’ESTAING DENUNCIATO PER VIOLENZA SESSUALE: “MI HA TOCCATO INSISTENTEMENTE”

La giornalista Stracke, nel raccontare i fatti ai fini della denuncia per violenza sessuale subita, ha rivelato di avere chiesto all’ex presidente Valéry Giscard d’Estaing di posare per una fotografia insieme a lei, al suo cameraman e al tecnico del suono, ottenendo un immediato consenso da parte sua. Proprio pochi attimi prima dello scatto, tuttavia, la donna si è sentita toccare il braccio e cingere la vita da parte dell’uomo, che avrebbe poi fatto scivolare la mano sul sedere della malcapitata. “Sono rimasta molto sorpresa e sconcertata di fronte a questi attacchi”, afferma la 37enne nel documento. “Mi sentivo a disagio. Ho cercato di allontanare la mano del signor Giscard d’Estaing, ma non ci sono riuscita”. Oltre al danno, la beffa: la prima foto non era venuta bene, così viene chiesto ai soggetti di rimettersi in posa per una seconda istantanea. Anche in questa circostanza, la mano del 94enne avrebbe avvolto la vita e le natiche della giornalista, che ha affermato: “Sembrava che insistesse”.



