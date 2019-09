Valespo/ Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito: “Non mi guardava, poi…” (Pomeriggio 5)

All’anagrafe sono semplicemente Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito, ma su Youtube, dove spopolano con i loro filmati esclusivi, sono conosciuti come Vaespo. Il due ragazzi più seguiti del momento, amatissimi da milioni di adolescenti, hanno già alle spalle la pubblicazione di ben due libri: “#Nonostante”, una raccolta di motivi per non mollare, e #valespo, una sorta di biografia sulla loro scalata al successo; ma in futuro sperano di poter approdare anche su altri lidi. Del resto, svelano i due youtuber a Focus Yunior, “ll mondo del web non si sa quanto dura. Può durare trent’anni, può durare tre mesi, quindi mai dire mai”. Per il momento, ad attenderli c’è il divano di Pomeriggio 5, dove fra poche ore incontreranno la padrona di casa, Barbara D’Urso, per parlare delle loro pubblicazioni, del successo su Youtube e di ciò che li attende nei prossimi mesi.

“Ci siamo conosciuti nel 2017”

Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito, meglio conosciuti sui social come i Valespo, sono oggi due amici inseparabili. Ma in passato, spiegano in un’intervista concessa a Focus Junior, hanno impiegato un po’ di tempo prima di capire che fra loro esisteva una certa sinergia. Il loro primo incontro si è concluso infatti con una semplice presentazione, alla quale è seguito un silenzio durato mesi: “Ci siamo conosciuti nel 2017”, spiega uno dei componenti del duo. “Poi ci siamo rincontrati e non mi ha neanche guardato in faccia, all’inizio non ci parlavamo molto”. Il gelo tra i due, però, non è durato a lungo e dopo qualche tempo, grazie anche a una serie di amicizie comuni, hanno avuto la possibilità di incontrarsi nuovamente. A distanza di un anno da quell’evento che ha sancito il loro legame, i Valespo hanno voluto ricordare la nascita della loro amicizia con la loro biografia, un libro che negli ultimi mesi ha ottenuto un enorme successo.

