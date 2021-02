Valle d’Aosta verso zona bianca/ Cinema e palestre riaperti, ristoranti anche di sera

La Valle d’Aosta potrebbe divenire a breve la prima regione italiana in assoluto ad entrare nella cosiddetta zona bianca. Fino ad oggi in nessuna zona dello stivale si è mai nemmeno lontanamente sfiorato questa colorazione, visti i contagi ancora alti, ma nella regione all’estremo nord ovest del Belpaese, sul confine con la Francia, i numeri sono migliorati notevolmente negli ultimi giorni, e sarebbero appunto in linea con la zona bianca. La decisione definitiva arriverà domani e sarà presentata dal ministro della salute, Roberto Speranza, dopo che saranno comunicati i dati del monitoraggio settimanale dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità.

Ma veniamo nel dettaglio questi dati: per la terza settimana consecutiva la Valle d’Aosta ha meno di 50 contagi ogni 100mila abitanti, mentre la situazione negli ospedali è decisamente favorevole: solo 8 ricoverati, di cui due di questi in terapia intensiva. Inoltre, la regione è la più efficiente dal punto di vista dei vaccini, in quanto ha già somministrato tutte le 10.300 dosi di siero ricevute nelle ultime settimane.

VALLE D’AOSTA IN ZONA BIANCA? ECCO COSA SI PUO’ FARE

La zona bianca è un gran bel passo verso il ritorno alla normalità in quanto permette di vivere una vita normale ma con l’aggiunta delle regole base anti covid, come le mascherine e il distanziamento social e il divieto di assembramenti. E’ stata introdotta durante l’ultimo Dpcm e fino ad oggi mai applicata, e riguarda le regioni con un rischio basso e che abbiano un’incidenza di contagi per 21 giorni inferiore ai 50 su 100.000 abitanti, come appunto avvenuto per la Valle D’Aosta: “In area bianca – si legge nella nota ufficiale del governo – non si applicano le misure restrittive previste dai Dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con Dpcm, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico”. Potranno riaprire palestre, teatri, cinema, piscine e scuole, ed inoltre i bar e i ristoranti potranno rimanere aperti anche di sera.



