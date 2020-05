Valmontone, auto in fiamme al casello A1/ Video, Panda prende fuoco in pochi minuti

Pubblicità

Un’automobile è andata completamente in fumo presso il casello di Valmontone (provincia di Roma, Lazio), sull’autostrada del Sole, A1. Un episodio spettacolare nella sua drammaticità, che fortunatamente non ha provocato feriti, ma che avrebbe potuto avere esiti ben più drammatici, e basta vedere le immagini del video che trovate in fondo alla notizia per capirlo. L’automobilista di una Fiat modello Panda, un uomo di mezza età che risiede in provincia di Frosinone, nel comune di Alatri, se l’è vista brutta ieri attorno all’ora di pranzo, indicativamente alle 13:30. Era fermo al casello dell’uscita autostradale per pagare il pedaggio, quando, nel giro di pochi istanti, il mezzo su cui viaggiava ha preso fuoco, incendiandosi. L’uomo ha raccontato di aver sentito prima uno strano rumore, probabilmente una rottura meccanica, per poi intravedere del fumo che usciva dal cofano dell’auto. A quel punto, spaventato, l’automobilista è sceso dal mezzo, e nel giro di pochi istanti la Panda è stata avvolta dalle fiamme.

VALMONTONTE, AUTO IN FIAMME AL CASELLO, NESSUNA PERSONA COINVOLTA

L’uomo è rimasto basito nell’assistere alla scena del suo mezzo che andava distrutto fermo al casello, e un dipendente di Autostrade per l’Italia, accortosi di quanto stesse accadendo, ha provato a domare le fiamme con un estintore, invano, visto che il rogo era ormai divampato in pieno, provocando anche una colonna di fumo nero e denso, alzatasi in cielo per diversi metri. Nel frattempo erano stati allertati gli uomini dei vigili del fuoco, che nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo incriminato, hanno spento le fiamme, e riportato la situazione alla normalità. Sul posto anche i carabinieri della compagnia locale e i poliziotti di Frosinone. A causa del rogo, il casello di Valmontone è rimasto chiuso in entrambi i sensi di marcia, sia in entrata che in uscita, per più di un’ora, e attorno alle ore 15:00 circa ha riaperto i battenti dopo che la zona era stata messa in sicurezza, e l’auto, ormai ridotta ad una carcassa, era stata rimossa. Oltre all’auto, danneggiati anche due gabbiotti autostradali, mentre nessuno è rimasto coinvolto anche marginalmente. Clicca qui per il video dell’incendio al casello



