Il valore del Bitcoin sta crescendo, dopo l'halving molti investitori si stanno interessando sempre di più.

Il Bitcoin sta aumentando il suo valore in modo spaventoso. L’ultimo dato record è stato registrato lunedì scorso, quando la moneta virtuale ha raggiunto i 123.104,7$. Se pensiamo a chi ha investito nel 2011 quando per la prima volta la crypto raggiunse il dollaro, oggi i ricavi sarebbero da capogiro.

Considerando – per assurdo – che chi ha detenuto la moneta realizzata da Satoshi Nakamoto fin da quando valeva 1$ (magari acquistando per un totale di 1.000%), oggi avrebbe realizzato 120 milioni. Tuttavia, è impensabile (ma non impossibile), credere che nessuno ha mai venduto il BTC in tutto questo tempo.

In ogni caso anche in 5 anni e con lo stesso investimento, si sarebbe ottenuto un ricavato pari a 12.000€ (in pratica il 1.190,48% in più).

Il valore di Bitcoin era già previsto

Gli esperti e appassionati di Bitcoin, sapevano già che il suo valore sarebbe cresciuto (chiaramente non in modo così specifico). L’incremento sarebbe arrivato grazie all’effetto halving, quell’evento periodico che dimezza la produzione dei BTC e dunque aumenta il suo valore.

Chi è del settore però, sa che la moneta creata da Satoshi Nakamoto potrebbe crescere ancora per altri 2 o 3 mesi. Ad aver dato un’affermazione di quanto scritto è il country director di Bitpanda per l’Italia, Massimo Di Rosa, che ha fatto notare come il suo aumento sia legato al forte interesse anche delle istituzioni bancarie e dalle regole governative sulle crypto.

A differenza di qualche anno fa oggi il Bitcoin è valorizzato anche dalle banche e dagli enti centrali, che in un periodo d’inflazione così alto viene considerato come un buon asset digitale su cui capitalizzare i propri risparmi,

La volatilità della moneta virtuale

Le criptomonete restano un settore particolarmente volatile, e dunque sarebbe impossibile effettuare una valutazione minuziosa sul quanto ancora potrebbe crescere Bitcoin. Con una analisi tecnica grazie ai teoremi di Fibonacci, potremmo azzardare che il prossimo target potrebbe oscillare tra 150.000$ e 155.000$.

Dal momento in cui le cryptomonete non sono centralizzate e il loro valore potrebbe scendere da un momento all’altro, è indispensabile prenderne atto e consapevolezza per non rischiare di perdere soldi. Nel 2022 ad esempio, da un giorno all’altro il BTC ha perso l’80%.