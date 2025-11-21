Il valore delle case secondo OMI è stato aggiornato per i primi 6 mesi del 2025. Ma ci sono altri parametri da dover valutare.
Per stabilire il valore delle case generalmente si considera quanto contenuto nell’OMI. Si tratta della banca dati ufficiale e pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, così da avere un quadro aggiornato e più reale possibile.
L’Osservatorio del Mercato Immobiliare è stato appena aggiornato tenendo conto delle variazioni nei primi 6 mesi di quest’anno. Grazie a questo update è possibile fare delle valutazioni precise nel caso in cui si volesse vendere una casa o deciderne di comprarne una.
L’Ade aggiorna il valore delle case OMI
Per osservare il valore delle case come previsto dall’OMI, è indispensabile accedere al portale ufficiale con il metodo di autenticazione digitale desiderato, SPID, CNS o CIE.
Dopo aver eseguito il login è sufficiente individuare la sezione rinominata “fornitura dati“, all’interno del quale è possibile osservare il Comune di riferimento, la Regione e qualunque territorio (in Italia), si voglia valutare.
Con un semplice click si può ottenere un file in Excel contenente sia la classifica delle varie zone territoriali, che la quotazione immobiliare aggiornata a quest’anno.
Laddove ci fosse la necessità di dover scoprire il valore di un edificio ubicato presso un indirizzo che già si conosce, allora il meccanismo è ancor più semplice, occorrerà cercare “geopoi” e cercare all’interno della mappa.
Come leggere i dati OMI
L’OMI dell’Agenzia delle Entrate suddivide il territorio per Regioni e Comuni, distinguendo le unità immobiliari per tipologia (lusso, signorile, popolari e/o civile) e catalogandoli per lo stato di conservazione.
Le stime potrebbero però, non corrispondere alla veridicità, poiché i fattori che determinano il prezzo finale di un affitto o di una vendita sono molteplici. I dati dell’Osservatorio indicano una media del costo al metro quadrato in un determinato periodo storico e per quell’area analizzata.
Ogni appartamento o edificio potrebbe far crescere o ridurre il suo valore, rispettivamente per lavori di efficienza energetica o di ristrutturazione, o contrariamente per problemi strutturali che fanno abbassare la sua quotazione di mercato.