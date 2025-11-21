Il valore delle case secondo OMI è stato aggiornato per i primi 6 mesi del 2025. Ma ci sono altri parametri da dover valutare.

Per stabilire il valore delle case generalmente si considera quanto contenuto nell’OMI. Si tratta della banca dati ufficiale e pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, così da avere un quadro aggiornato e più reale possibile.

L’Osservatorio del Mercato Immobiliare è stato appena aggiornato tenendo conto delle variazioni nei primi 6 mesi di quest’anno. Grazie a questo update è possibile fare delle valutazioni precise nel caso in cui si volesse vendere una casa o deciderne di comprarne una.

Carta del Docente 2026/ Niente più ritardi, piattaforma attiva: come usarla

L’Ade aggiorna il valore delle case OMI

Per osservare il valore delle case come previsto dall’OMI, è indispensabile accedere al portale ufficiale con il metodo di autenticazione digitale desiderato, SPID, CNS o CIE.

Dopo aver eseguito il login è sufficiente individuare la sezione rinominata “fornitura dati“, all’interno del quale è possibile osservare il Comune di riferimento, la Regione e qualunque territorio (in Italia), si voglia valutare.

Patto industria pulita/ In totale 75% di aiuti, come saranno distribuiti?

Con un semplice click si può ottenere un file in Excel contenente sia la classifica delle varie zone territoriali, che la quotazione immobiliare aggiornata a quest’anno.

Laddove ci fosse la necessità di dover scoprire il valore di un edificio ubicato presso un indirizzo che già si conosce, allora il meccanismo è ancor più semplice, occorrerà cercare “geopoi” e cercare all’interno della mappa.

Come leggere i dati OMI

L’OMI dell’Agenzia delle Entrate suddivide il territorio per Regioni e Comuni, distinguendo le unità immobiliari per tipologia (lusso, signorile, popolari e/o civile) e catalogandoli per lo stato di conservazione.

Bonus rifiuti 2026/ Tempi di attesa e valore dello sconto: come funziona?

Le stime potrebbero però, non corrispondere alla veridicità, poiché i fattori che determinano il prezzo finale di un affitto o di una vendita sono molteplici. I dati dell’Osservatorio indicano una media del costo al metro quadrato in un determinato periodo storico e per quell’area analizzata.

Ogni appartamento o edificio potrebbe far crescere o ridurre il suo valore, rispettivamente per lavori di efficienza energetica o di ristrutturazione, o contrariamente per problemi strutturali che fanno abbassare la sua quotazione di mercato.