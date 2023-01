Valore dell’industria nelle regioni Europee/ Tre italiane in top 10

La top 10 sul valore dell’industria nelle regioni d’Europa

Recentemente, come evidenziato da un articolo del Sole 24 Ore di oggi, è stato pubblicato il confronto del valore dell’industria nelle varie regioni d’Europa, Italia ovviamente inclusa. Basato sui dati dell’Eurostat del periodo 2019-2020 (mentre l’Istat ha già aggiornato i dati anche al 2021, pubblicando sia i valori correnti che quelli concatenati del 2015), nella top 10 figurano ben 3 regioni italiane, cresciute di parecchio rispetto ai precedenti confronti.

Di fatto, nel confronto del valore dell’industria nelle regioni d’Europa, il primo posto è occupato dalla Lombardia con un valore di 80,4 miliardi di euro nel 2019. Seguono, invece, le tedesche Stoccarda e Oberbayern, mentre facendo un salto avanti, il sesto posto è occupato in questa ultima comparazione annuale dal Veneto. Infine, all’ottavo posto si trova quest’anno anche l’Emilia Romagna. In totale, insomma, le prime 10 posizioni della classifica del valore dell’industria nelle regioni d’Europa sono occupate da quattro regioni tedesche (Stoccarda, Oberbayern, Düsseldorf e Colonia), due francesi (Ile-de-France e Rodano-Alpi), una spagnola (Catalogna) e tre italiane.

Valore dell’industria in Europa: la crescita delle regioni italiani

Facendo un salto indietro alle vecchie edizioni del confronto del valore dell’industria nelle regioni d’Europa, attesta ancora il Sole 24 Ore, la situazione non differisce molto dal 2015. Rimangono, infatti, in generale invariate le prime cinque posizioni (in ordine: Lombardia, Stoccarda, Oberbayern, Ile-de-France e Düsseldorf), mentre la sesta quest’anno è passata dalla Catalogna al Veneto. Dopo la regione spagnola, invece, si è piazzata l’Emilia-Romagna, superando Rodano-Alpi (al nono posto). Chiude, come gli altri anni, Colonia.

Citando alcune critiche al metodo utilizzato per compare il valore dell’industria nelle regioni d’Europa, il Sole 24 Ore svolge anche un’analisi sull’effettiva crescita che Veneto ed Emilia-Romagna hanno attestato negli ultimi anni (ad esclusione della Lombardia, in cui la crescita si è leggermente rallentata dal 2018). Dal 2015 al 2019, infatti, il valore dell’industria in Veneto ed Emilia è cresciuto del 16,1% e del 14,9%, i valori più alti rispetto alle altre prime posizioni della top 10 sul valore dell’industria nelle regioni d’Europa. Seguono, infatti, l’Oberbayern con una crescita dell’11,2% e Catalogna con il 10,9% in più rispetto al 2015. Infine, si posizionano Dusseldorf (+5,8%), Stoccarda con il 5,2% in più e Colonia con appena il 4,8% di crescita.











