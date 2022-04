Valore euro 2022/ Discesa in picchiata: conviene ritirare dalle banche i risparmi?

Valore euro 2022: crollo totale per colpa della recessione

Il valore dell’euro nel 2022 sembrerebbe subire un crollo totale. La causa è associata perlopiù, al conflitto economico tra Russia e Paesi Europei, dopo che il Paese di Putin è stato multato gravemente per la guerra avviata contro l’Ucraina.

Il problema odierno starebbe in una possibile recessione europea, che metterebbe in ginocchio i 19 paesi che adottano tale valuta. Mercoledì 27 aprile 2022, l’euro ha toccato il valore più inferiore che sia stato mai raggiunto dal 2017.

Il valore della valuta euro è sceso dell’1,6%, mentre le perdite da inizio 2022 ammontano al 7%. A peggiorare la situazione è l’aumento del prezzo del gas europeo, conseguenza del rifiuto di alcuni paesi europei di pagare la Russia (che distribuisce il gas), in rublo.

Se si continua su questa linea economica, il rischio che l’Europa possa subire una delle recessioni più gravi della storia è dietro l’angolo. Aumento spropositato delle materie prime e forte inflazione, sarebbero le peggiori conseguenze.

Valore euro 2022: tutte le conseguenze durante la guerra

Alla luce dei danni economici che stanno subendo i paesi europei, il valore della valuta per tutto il 2022 potrebbe crollare permanentemente. Una situazione di stallo e particolarmente oscillante, che alimenterà l’inflazione per un lungo periodo.

Da quanto affermato dal fondo monetario internazionale, le famiglie godranno sempre più di minor reddito e anche i proventi delle aziende subiranno un calo notevole.

Si susseguirà inoltre, un aumento dei costi legati alla qualità della vita, sinonimo di preoccupazione per l’intera Europa, che si trova costretta ad individuare delle strategie per contenere il danno.

Si evince dalla nuova previsione da parte dell’Organizzazione finanziaria internazionale, la quale è passata dal 3,9% al 2,8% di valore della valuta euro.

I dubbi se replicare la strategia dei russi, ovvero correre ai ripari togliendo denaro dalle banche e scambiarlo con altre valute estere sono sempre più forti.

Stando ai suggerimenti del National Bureau of Economic Research, il problema vero non sarà adesso, dunque ritirare tutti i risparmi in banca potrebbe essere una opzione da considerare tra un po’ di tempo.

Quello a cui si deve far attenzione sono le spese e debiti che potremmo avere. L’inflazione è forte, quindi il potere d’acquisto calerà notevolmente.

