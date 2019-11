Vampiretto/ Video, su Italia 1 il film con Jim Carter (oggi, 2 novembre 2019)

Vampiretto va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 2 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20 in prima visione. Si tratta di una pellicola realizzata da diverse case cinematografiche che fanno riferimenti ad alcuni paesi europei tra cui Regno Unito e Germania. La regia è stata realizzata da Richard Claus e Karsten i quali hanno dato il loro contributo anche per quanto concerne la sceneggiatura ed il soggetto mentre la distribuzione sia ai botteghini che nel settore dell’Home Video è stata gestita dalla Notorious Pictures. Nella versione originale le voci dei vari protagonisti sono state prestate da Amy Saville, Rasmus Hardiker, Tim Pigot Smith, Jim Carter e Phoebe Givron – Taylor.

Vampiretto, la trama del film

Un simpatico vampiretto per puro caso riesce a salvarsi da una battuta di caccia notturan da parte di alcuni ammazza vampiri. In pratica si ritrova in una drammatica notte di luna piena ad essere l’unico superstite della propria famiglia il che lo induce a dover inoltrarsi all’interno di un bosco piuttosto lugubre che sembra essere stato creato apposta per consentire di vivere nell’ombra a mostri ed animali di ogni genere. Vampiretto a differenza degli altri componenti della propria specie nutre una grandissima paura per altri mostri come potrebbero essere ad esempio lupi mannari, zombie ed animali famelici di ogni genere e questo non gli permette di vivere in maniera tranquilla soprattutto ora che si ritrova da solo all’interno di una zona sperduta della Transilvania. Inoltre Vampiretto nutre grande timore nei confronti della razza umana che dà tantissimi decenni sta portando avanti una caccia nei confronti di tutti gli esemplari della propria specie in maniera tale da poterla eliminare dalla faccia della Terra. Durante questo periodo si convince che tutte quelle storie sui lupi mannari e mostri di ogni genere sono soltanto delle fiabe ma ben presto dovrà fare i conti con una realtà ben differente che lo metterà di fronte ad una serie di situazioni piuttosto pericolose che dovrà affrontare con grande coraggio e forza d’animo. Insomma per lui ci saranno tantissimi avventure da dover affrontare e che soprattutto gli permetteranno di conoscere tanti nuovi amici con cui condividere la quotidianità.

Il trailer di Vampiretto





© RIPRODUZIONE RISERVATA