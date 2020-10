Vampiretto/ Video, su Italia 1 il film d’animazione inglese (oggi, 31 ottobre)

Vampiretto va in onda su Italia 1 per il tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 19:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2017 in Gran Bretagna in collaborazione con case cinematografiche di Germania, Paesi Bassi e Danimarca. La regia del film è stata curata da Richard Claus e Karsten Kiilerich, il soggetto è stata tratta dai racconti di Angela Sommer – Bodenburg la quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la sceneggiatura insieme allo stesso Richard Claus e Larry Wilson. Il montaggio è stato realizzato da Job Ter Burg e la distribuzione in Italia è stata gestita dalla casa cinematografica Notorious pictures.

Vampiretto, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Vampiretto. Un fragile e per niente aggressivo vampiretto di nome Rudolph si ritrova in una situazione molto complicata, in particolar modo deve cercare di salvare la propria vita in virtù di una serie di attacchi che gli vengono portati avanti da un cacciatore di vampiri. Il vampiretto con un pizzico di fortuna riesce a salvarsi ma purtroppo la situazione per lui degenera ulteriormente in quanto nei concitati momenti in cui il cacciatore ha utilizzato le proprie armi, si ritrova isolato dal resto della propria famiglia. Per lui questa è una situazione nuova ed inoltre sente che la sua esistenza stessa è in pericolo in quanto il cacciatore non sembra per nulla pronto al lasciar perdere la vicenda.

Il piccolo vampiretto si vede costretto a girare a zonzo nella foresta dove potrebbe incontrare durante le interminabili ore notturne animali e creature di vario genere e soprattutto esseri umani pronti ad ucciderlo. Tuttavia, in una piccola cameretta di una casa ubicata nelle vicinanze di quella foresta, sta per addormentarsi un bambino di nome Tom che dà sempre fantastica sulla possibile presenza di animali magici e creature fatate ma soprattutto vampiri. Il mattino seguente a quella notte, il bambino si risveglia e scoprirà un’incredibile realtà che lo renderà felice in quanto tutti i suoi sogni sono finalmente diventati in realtà. Nello specifico il piccolo Tom si ritrova davanti ai propri occhi il vampiretto che è riuscito a trovare rifugio all’interno della camera del bambino. I due allacceranno un profondo rapporto di amicizia che permetterà ad entrambi di risolvere le rispettive problematiche ed in particolar modo Tom aiuterà il vampiretto a salvarsi dai continui tentativi di uccisione da parte del cacciatore di vampiri.

