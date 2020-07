Van Basten “De Ligt non ha imparato nulla alla Juventus”/ “Oggi la Serie A è scarsa”

Da un olandese all’altro, il giudizio che Marco Van Basten ha dato della prima stagione di Matthijs De Ligt alla Juventus è stato abbastanza impietoso. Le dichiarazioni dell’ex attaccante del Milan sono arrivate a Ziggo Sport, una trasmissione olandese; Van Basten ha detto che il rendimento di De Ligt non è stato troppo diverso rispetto a quello che ha fornito nell’Ajax lo scorso anno. Il che – aggiungiamo noi – non sarebbe nemmeno troppo male: sicuramente la Juventus si aspettava questo, del resto il centrale difensivo è diventato uno dei calciatori più richiesti in sede di calciomercato proprio per il modo in cui ha guidato la difesa dei Lancieri a vincere Eredivisie e Coppa d’Olanda e ad un passo dalla finale di Champions League. Il tutto, a 19-20 anni e dopo aver già raggiunto la finale di Europa League da titolare, due anni prima; eppure secondo Van Basten non è stato abbastanza. “Al Manchester City, così come al Real Madrid o a Barcellona, penso che avrebbe imparato di più”: questo un altro commento dell’ex attaccante del Milan.

VAN BASTEN SU DE LIGT

Van Basten ha anche parlato di sfortuna: De Ligt ha giocato tutta la stagione al fianco di Leonardo Bonucci e, secondo il parere del connazionale, sarebbe stato meglio avere Giorgio Chiellini come sparring partner. “Bonucci fa le sue cose, ma non guida i compagni” ha proseguito Van Basten. Ma il problema non sarebbe nemmeno De Ligt in prima persona, quanto il livello della Serie A che oggi è inferiore a quello di Premier League e Liga: “Basti pensare che la Juventus ha vinto nove scudetti consecutivi”, come a sottolineare la mancanza di concorrenza, ma anche il fatto che nella Sampdoria giocano due calciatori come Julian Chabot e Morten Thorsby “che non hanno sfondato nemmeno in Eredivisie”. Il primo con Sparta Rotterdam e Groningen; il secondo con l’Heerenveen per cinque stagioni, sfiorandosi soltanto con lo stesso Van Basten che, quando il norvegese ha firmato per il club biancoblu, aveva da poco raggiunto un accordo con l’Az Alkmaar. Ora, il paragone ci può stare ma è anche vero che si potrebbero fare al contrario per altri calciatori e contesti; ad ogni modo, questo è ciò che pensa Van Basten di De Ligt e allora chissà che il difensore possa raccogliere, e rendersi determinante già nell’imminente Champions League…



© RIPRODUZIONE RISERVATA