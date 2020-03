Van de Beek all’Inter?/ Calciomercato: Marotta pronto a spendere 55 milioni

Van de Beek all’Inter è una pista di calciomercato che va seguita con grande attenzione, perché potrebbe avere sviluppi interessanti anche se naturalmente siamo solo a marzo e dunque tutto può succedere, a maggior ragione in una stagione tormentata come poche altre nella storia del calcio. Comunque la certezza è che Van de Beek piace all’Inter, anche se andrebbe messa in conto una spesa di circa 55 milioni di euro, che è la quotazione fatta dall’Ajax per uno dei gioielli più splendenti della fantastica scorsa stagione dei lancieri di Amsterdam. I risultati meno brillanti ottenuti invece dall’Ajax in questo 2019-2020 potrebbero tutto sommanto essere una buona notizia per Beppe Marotta, perché altrimenti il prezzo di Van de Beek sarebbe cresciuto ulteriormente: adesso invece l’Inter avrà più libertà di trattare, magari cercando anche uno sconto – anche se questo molto dipenderà dal numero di squadre che si faranno vita con l’Ajax per chiedere del giocatore.

VAN DE BEEK ALL’INTER? IL GIOCATORE PIACE A CONTE

Per il momento possiamo concentrarci sul discorso più squisitamente tecnico, che naturalmente ha grande importanza. Abbiamo visto infatti all’Inter nelle ultime settimane che per Christian Eriksen si sta rivelando più del previsto inserirsi nel gioco di Antonio Conte, ben diverso da quello cui il danese è sempre stato abituato, con la conseguenza che Eriksen nel 3-5-2 non si trova a suo agio e il mister fa fatica a cambiare la propria idea di gioco per adattarla all’ultimo arrivato. Con Van de Beek il problema non si dovrebbe porre: si tratta infatti di un centrocampista box-to-box, di quelli che all’ex Chelsea piacciono tanto. Ecco perché Marotta sarebbe anche disposto a spendere 55 milioni di euro per portare all’Inter Van de Beek. Tra le possibili concorrenti ci sono il Manchester United in caso di addio a Paul Pogba e anche il Real Madrid, dove però Zinedine Zidane vorrebbe Pogba – eventualità nella quale si rafforzerebbe la candidatura dello United. Il futuro di Van de Beek si intreccerà a quello di Pogba? Il tempo dirà…



© RIPRODUZIONE RISERVATA