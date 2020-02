Van Gogh tra il grano e il cielo/ Video, su Canale 5 il documentario sul pittore

Van Gogh tra il grano e il cielo sarà trasmesso da Canale 5 per la seconda serata di oggi, giovedì 13 febbraio. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2018 in Italia con la regia di Giovanni Piscaglia, il soggetto è stato tratto ovviamente dalla vita del famoso pittore olandese con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Remo Anzovino. La pellicola è stata prodotta dalla 3D produzioni in collaborazione con la Nexo Digital con quest’ultima che si è occupata anche della fase di distribuzione sia nei botteghini che è nel settore dell’home video. La sceneggiatura è stata rivista in maniera funzionale da Matteo Moneta mentre recita in questa pellicola la famosa attrice italiana Valeria Bruni Tedeschi.

Van Gogh tra il grano e il cielo, la trama del film

In Van Gogh tra il grano e il cielo viene raccontata la storia e le vicende del famoso pittore Van Gogh nato nel 1853 è scomparso nel 1890 lasciando in tutto il mondo tantissimi quadri di grande valore cioè dal punto di vista artistico che emotivo. Vengono ripercorse dunque le varie tappe della produzione artistica del famoso pittore ma anche tutte le vicende che hanno riguardato la sua vita anche grazie ad una donna, Helene Kroller Muller, Scomparsa nel 1939 la quale nei primi anni del 900 dopo aver eseguito una viaggio in Italia alla scoperta delle bellezze artistiche presenti in alcune delle principali città tra cui Milano, Roma e Firenze decise di seguire un po’ l’esempio fatto dalla famosa famiglia dei Medici e della sua volontà di essere dei mecenati. In pratica la donna decise di acquistare oltre 300 lavori realizzati da Van Gogh tra dipinti e disegni accorgendosi molto presto di essere per certi versi legata a doppio filo alla produzione artistica di questo straordinario pittore. Un bellissimo racconto che peraltro permetterà di riscoprire l’Italia e l’Europa alcuni anni prima che scoppiasse la terrificante seconda guerra mondiale.

Video, il trailer di Van Gogh tra il grano e il cielo





