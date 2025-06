L’uomo sospettato di aver sparato a due legislatori democratici a Minneapolis, uccidendo Melissa Hortman e suo marito, e ferendo il senatore John Hoffman e sua moglie, è un ex funzionario del Minnesota. Vance Boelter, ancora ricercato, sui social sosteneva di essere un esperto di sicurezza con esperienza nella Striscia di Gaza e in Africa, dove avrebbe tenuto anche dei sermoni.

Fervente cristiano, tanto da dichiarare di aver provato a diffondere il cristianesimo tra i “militanti islamici”, e contrario all’aborto, che considera una forma di omicidio, in un video appare mentre critica gay e transgender, affermando che si tratta di persone “confuse, che non conoscono il proprio orientamento sessuale” e che “il nemico è entrato profondamente nelle loro menti e nelle loro anime“.

CHI È VANCE BOELTER: LE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Più complessa la sua storia professionale, vista la sua varietà. I rapporti statali e il suo profilo LinkedIn indicano che recentemente è stato direttore generale di un 7-Eleven a Minneapolis e, in precedenza, aveva lavorato come direttore generale di una stazione di servizio a St. Paul. Un rapporto del 2017 lo indicava come dirigente di un’azienda energetica.

Inoltre, Vance Boelter aveva gestito per tre anni una società di sicurezza armata: si spiegherebbe così il fatto che avesse a disposizione abiti tattici, indossati al momento dell’attacco. Pare che gestisse con la moglie una società di sicurezza privata in Minnesota, ma cercava lavoro nel settore dell’alimentazione. Stando a quanto riportato dal New York Times, lavorava per due diverse imprese di pompe funebri, ma in passato aveva fatto parte di un consiglio statale insieme a una delle vittime, Hoffman.

Era stato infatti nominato più volte dai governatori del Minnesota nel Workforce Development Board, il cui obiettivo è migliorare lo sviluppo delle imprese nello Stato. Boelter e Hoffman avevano partecipato insieme a una riunione virtuale nel 2022 per discutere del mercato del lavoro dopo la pandemia di coronavirus. Tuttavia, non è ancora chiaro quanto i due si conoscessero, se mai si siano conosciuti.

L’INCARICO STATALE, LA LISTA DEGLI OBIETTIVI E L’ULTIMO MESSAGGIO

Vance Boelter era stato nominato nel consiglio nel 2016 da Mark Dayton, allora governatore democratico; più recentemente era stato nominato dall’attuale governatore Tim Walz, anch’egli democratico. Per quanto riguarda la sua posizione politica, è emerso che l’anno scorso ha votato per Donald Trump. D’altra parte, nella sua auto sono stati trovati volantini contro l’attuale presidente americano.

I democratici colpiti non erano i suoi unici obiettivi, poiché pare che avesse stilato una lista di altri legislatori, tutti democratici, trovata nella sua auto. Un funzionario federale delle forze dell’ordine ha dichiarato che l’elenco comprendeva circa 70 potenziali obiettivi, tra cui medici, leader della comunità e dell’economia, sedi di Planned Parenthood e altri centri di assistenza sanitaria. Alcuni degli obiettivi si trovavano in Stati limitrofi.

Al coinquilino, a cui aveva dato quattro mesi di affitto in anticipo, aveva mandato un messaggio prima di compiere l’attacco, riferendo di sapere che sarebbe morto presto, ma senza fornire spiegazioni o lasciare riferimenti a ciò che avrebbe fatto. Il coinquilino ha fatto sapere che i due non parlavano di politica, ma era a conoscenza dei problemi finanziari e di salute mentale di Vance Boelter.