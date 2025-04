È un gesto per ora del tutto inspiegabile – che sembra essere maturato in un contesto di fragilità mentale, ma ci torneremo dopo – quello registrato nella notte a Vancouver con un suv nero che ha investito la folla persone riunite in strada per celebrare il festival Lapu Lapu dedicato all’omonimo indigeno filippino che nel 16esimo secolo guidò la rivolta contro l’occupazione spagnola: non a caso per ora sembra che tutti i presenti al festival di Vancouver fossero cittadini locali appartenenti alla comunità filippina e dalla Farnesina hanno fatto sapere che – per ora – non risultano essere stati coinvolti nell’investimento dei cittadini italiani.

Partendo dal principio, tutto sembra essere accaduto approssimativamente attorno alle ore 20 (che in Italia sono le 5 del mattino) quando il festival filippino a Vancouver era prossimo alla chiusura: in quel momento un suv nero è spuntato all’incrocio tra Avenue e Fraser Street e dopo aver aggirato i furgoni dello street food che chiudevano la strada, si è diretto a gran velocità contro la folla – comunque cospicua – di presenti; in un primo momento di era parlato di un piuttosto generico “numerosi” coinvolti tra feriti e morti, mentre ad ora risulta che il bilancio ufficiale di morti sia di 9 persone – tra cui un bambino piccolo – e resta ancora incerto il numero effettivo di feriti.

Vancouver, arrestato l’autore dell’investimento: secondo le autorità non ci sarebbe alcuna matrice terroristica

I presenti sul luogo dell’investimento a Vancouver hanno descritto la scena come un vero e proprio terreno di guerra, con i corpi delle persone riverse ai bordi della strada e che “volavano” dopo essere stati colpiti dal suv nero: grazie al provvidenziale intervento di alcuni presenti che si sono gettati contro l’auto dopo che ha concluso la sua corsa, il soggetto alla guida è stato trattenuto e – successivamente – arrestato dalle autorità che l’hanno preso in custodia.

Secondo i media di Vancouver e canadesi – e ci sono anche alcuni video diffusi sui social a confermarlo – l’autore sembra essere un 30enne di origini asiatiche: nonostante in un primo momento si temesse l’ipotesi di un attentato, in un secondo momento le autorità hanno categoricamente escluso la pista del terrorismo; rendendo noto che il soggetto arrestato era già noto agli inquirenti per “determinate circostanze” che non sono state chiarite e che sarebbe affetto da alcuni disturbi mentali, tanto che dopo essere stato bloccato dai passanti ha ripetuto più volte “mi dispiace” ai presenti.

