Vanda di Marsciano Corti, è morta la moglie di Eugenio Corti/ Le lettere, il Cavallo rosso e la Provvidenza

È MORTA LA MOGLIE DI EUGENIO CORTI: ADDIO A VANDA DI MARSCIANO, ECCO CHI È

Quasi 10 anni esatti dopo l’amato marito Eugenio, è morta questa notte Vanda di Marsciano Corti, la vedova del grande scrittore e romanziere Eugenio Corti: ne dà notizia il sito del Meeting di Rimini a cui il marito aveva dedicato spesso interventi e sostegno nel corso degli anni. Vanda Corti si è spenta nella notte tra l’1 e il 2 febbraio all’età di 96 anni, lasciando un vuoto per la famiglia e non solo: nata a Perugia il 24 aprile 1927, nel 1939 la sua famiglia si trasferisce ad Agrigento e nel 1944 a Milano, dove porta a termine gli studi classici.

LETTURE/ I "Diari" di Eugenio Corti, nessun uomo da solo può resistere al male

È però in Università Cattolica dove Vanda di Marsciano conosce quello che sarà l’amore di una vita, Eugenio Corti, reduce di guerra e già scrittore di discreta fama: si sposano ad Assisi il 23 maggio 1951 con una cerimonia molto intima celebrata dal beato don Carlo Gnocchi. Fino al 4 febbraio 2014, giorno della morte di Eugenio, il matrimonio dei Corti attraversa un’era culturale, intima e religiosa dell’Italia fino ai giorni nostri: 63 anni di vita insieme in Brianza dove dal 1963 al 1996 Vanda ha insegnato e ricoperto il ruolo di preside nella Scuola Media di Besana. Negli ultimi anni da vedova si è occupata con cura della catalogazione dei manoscritti di Eugenio, consegnandoli alla Biblioteca Ambrosiana, contribuendo attivamente alla diffusione del materiale rimasto, tra cui ricordi, fotografie e libri.

LE LETTERE DI AMORE DI EUGENIO A VANDA E LA MOSTRA AL MEETING DI RIMINI

«Eugenio amava molto il popolo del Meeting, lo chiamava così, “il popolo del Meeting”. Noi siamo venuti spesso per diversi anni. Mi piace ricordare adesso il primo incontro con il Meeting che è stato, credo, quasi sicuramente nel 1989»: così Vanda di Marsciano Corti ricordava nel suo ultimo intervento al Meeting per l’amicizia tra i popoli. Dopo una vita accanto allo scrittore de “Il Cavallo rosso”, da vedova è divenuta presidente dell’Associazione a lui dedicata con la quale nel 2023 ha realizzato la mostra sempre al Meeting ““Il cavallo rosso di Eugenio Corti – Le prove della storia, il lievito della vita”.

In alcune delle lettere pubblicate negli anni proprio tra Eugenio Corti e la moglie Vanda, si assiste alla straordinaria “forza gentile” che dominava in quel matrimonio tutto teso al senso della Provvidenza, pur dopo una gioventù travagliata con la guerra e il ritorno in patria: «Conservo le sue lettere, soprattutto ai tempi del nostro fidanzamento: la nostra storia è stata un po’ una battaglia, dato che lui era vitale ed espansivo, mentre io venivo da una famiglia molto più chiusa», racconta Vanda di Marsciano ne “Il ricordo diventa poesia”. Nella costruzione dell’ultima mostra dedicata ad Eugenio Corti, ricorda la curatrice Elena Rondena al “Sussidiario”, Vanda è stata fondamentale sia per l’apporto di “contenuto” che per aver aperto Casa Corti, «permettendoci di fare foto e di reperire quei materiali che sono ancora da lei custoditi».

In una delle tante lettere scritte da Eugenio Corti alla moglie Vanda – pubblicate in “Voglio il tuo amore. Lettere a Vanda” – lo scrittore testimonia come pur nel “sottosuolo” più greve, nelle fatiche più intense di 63 anni di vita assieme (specie nel periodo di profonda indifferenza che la cultura storica e ideologica manifestava contro Eugenio Corti), a tenere unita quella straordinaria relazione era qualcosa di ben più “grande”: «quei libri – anche questo tu lo sai – sono riusciti in pieno, e hanno un valore straordinario. Non tutti sono in grado di capirlo oggi, dato che hanno contro la cultura [= la falsa cultura] dominante. Ma neppure di questo dobbiamo dispiacerci: anzi io prego sempre Dio che – mentre sono in vita – non mi conceda la soddisfazione del grande successo, perché a tale riguardo sono debole, e cederei con facilità alle tentazioni dell’orgoglio». Eugenio Corti si appella a quella Provvidenza che li ha fatti incontrare ben prima di ogni “successo”: «Se noi continueremo a cercare il Regno di Dio, tutto ciò che ci occorre, ci sarà dato con sufficiente abbondanza, come è accaduto finora».

