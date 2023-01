Vanda non vede il figlio Renato da 18 anni: pace a C’è posta per te?/ Storia di debiti e un improvviso addio

Vanda non vede il figlio Renato da 18 anni: pace a C’è posta per te?

La seconda puntata di C’è posta per te 2023 continua con la storia di Vanda, che arriva accompagnata dalla figlia Rita e il suo compagno Ivano. È mamma di quattro figli, ha buoni rapporti con le tre femmine ma non vede suo figlio maschio, l’unico, che si chiama Renato da ben 18 anni. A chiamare sono sua figlia e il compagno, protagonisti a loro volta della storia.

La storia inizia quando il marito di Vanda muore, lasciando i debiti della sua carrozzeria. Lei ha di proprietà due case e ne vende una per ripagare i debiti, rimane a vivere poi con Renato. Quest’ultimo però rimane senza lavoro, quindi la donna vende anche la seconda casa, una volta ripagato tutto rimangono 40mila euro, di cui 10mila vanno a ogni figlia e gli ultimi 10 in un conto cointestato a lei e al figlio Renato. Questi soldi però spariscono e i due sono costretti a lasciare la casa in cui vivevano insieme e andare a vivere da una loro sorella. È qui che iniziano i guai.

Vanda rivede il figlio Renato e conosce la compagna Giuliana a C’è posta per te

L’allontanamento, nato sempre per questione di soldi, arriva quando Renato conosce quella che sarebbe diventata la sua compagna, Giuliana. Renato è andato a vivere con lei e da allora è sparito. Vanda però da allora non l’ha mai più cercato, perché per lei sono i figli a dover cercare la madre. Va detto che sia Vanda che la sorella Rita non si sono negli anni interessate alla compagna, che intanto ha dato a Renato anche un figlio. I tre hanno dunque voluto sia Renato che la compagna Giuliana che hanno accettato l’invito. “Renato mi sei mancato moltissimo, ti ho sempre pensato in questi 18 anni. Sei andato via e non mi hai più cercato e non so perché”, sono le prime parole che Vanda rivolge a suo figlio. Lui la perdonerà?

