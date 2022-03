Vanda Tuccio, mamma di Emanuel Caserio/ La “rivalità” con Antonella Attili

Vanda Tuccio, chi è la mamma di Emanuel Caserio?

Emanuel Caserio è nato e cresciuto a Latina. I suoi genitori sono Eugenio Caserio e Vanda Tuccio: “Mi hanno sempre appoggiato, anche se non appartengono al mondo dello spettacolo. Mio padre è un carrozziere mentre mia madre è una casalinga. Ho sempre apprezzato moltissimo il fatto che non mi abbiano mai ostacolato nel tentativo di raggiungere i miei obiettivi”, ha raccontato l’attore al settimanale Vero. Emanuel ha una sorella, Jessica, e aveva un fratello minore, Edoardo, che è scomparso quando aveva solo 10 anni per un tumore ai reni. Sul suo profilo Instagram, la signora Vanda ha pubblicato solo due foto, che ritraggono i suoi figli. Oggi, venerdì 4 marzo, per la prima volta, Emanuel Caserio sarà ospite a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone che sua mamma Vanda.

Edoardo, come è morto il fratello di Emanuel Caserio/ A 10 anni per un tumore ai reni

La seconda mamma di Emanuel Caserio sul set

Nella soap opera “Il Paradiso delle Signore” Emanuel Caserio interpreta Salvatore Amato, figlio di Agnese, interpretata da Antonella Attili. Il rapporto di stima e affetto tra i due attori, va al di là della soap tanto che Emanuel considera Antonella come una seconda mamma. “Il Paradiso delle Signore m’ha regalato una mamma in più. Ora ne ho due: una per fiction e una nella realtà. D’altronde il detto ‘di mamma ce n’è una’ è un po’ anacronistico no?!”, ha scritto su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae insieme alla Attili. “Non è spoiler”, ha replicato l’attrice, dando la possibilità a Caserio di ribattere: “Non è uno spoiler ma è incesto”, scherzando sl fatto che nella soap opera impersonano madre e figlio.

