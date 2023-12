Vanessa Ballan: spunta un secondo stalker/ Nel 2021 fu aggredita da un 49enne marocchino

A pochi giorni dalla morte di Vanessa Ballan, 26enne originaria di Riese Pio X perseguitata e poi uccisa da un ex amante alla 12esima settimana di gravidanza, spunta una seconda aggressione che la giovane cassiera ha subito nel 2021. Anche in quell’occasione presentò denuncia, ma fu lei a ritirarla facendo cadere le accuse, compreso il pentimento dell’aggressore e stalker. Nel frattempo, sono state avviate anche delle altre indagini per comprendere se le autorità avrebbero sottovalutato i pericoli per Vanessa Ballan, che alcuni giorni prima dell’aggressione fatale aveva presentato denuncia contro il suo futuro assassino, ovvero il 41enne kosovaro Bujar Fandaj.

Incidenti oggi, auto cade da un ponte a Palermo: c'è una vittima/ Suv contro camion sulla A4: morto un 20enne

La prima aggressione ai danni di Vanessa Ballan

Contestualmente all’avvio dell’inchiesta sulla sottovalutazione dei pericoli per Vanessa Ballan è intervenuto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha chiesto alla procura di trasmettere una relazione dettagliata sull’accaduto. Comunque, la posizione degli inquirenti risulta essere piuttosto solida anche perché dopo la denuncia contro Fandaj venne attivato il dovuto protocollo. I dispositivi elettronici dello stalker sono stati sequestrati ed erano in corso le analisi, mentre Fandaj aveva smesso di infastidire la sua vittima.

Governo cerca accordo con Elon Musk per Starlink web/ "Portare internet anche in aree rurali"

È poi spuntata, sempre su Vanessa Ballan, la pista di una seconda (o, meglio, prima) aggressione, subita nel 2021 da un altro ex spasimante conosciuto nel supermercato in cui lavorava, un 49enne marocchino la cui identità è, per ovvie ragioni, ignota. Da quando si apprende, tra il 22 luglio e il 4 agosto l’uomo aveva più volte atteso la ragazza nel parcheggio del negozio, talvolta seguendola anche sotto casa. Il 4 agosto, poi, l’uomo aveva messo le mani alla gola di Vanessa Ballan, che aveva immediatamente sporto denuncia. Avviata l’udienza preliminare, però, la 26enne aveva ritirato la denuncia, facendo cadere le accuse. La ragione non la rese mai nota, anche perché non ci fu grande clamore mediatico attorno alla vicenda, ma è probabile che sia dovuto al fatto che l’uomo, spaventato dalla denuncia, lasciò perdere lo stalking ai danni della ragazza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA