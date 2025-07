Matteo Berrettini ha una nuova fidanzata, Vanessa Bellini: tutto sulla nuova compagna del tennista.

Matteo Berrettini, dopo la fine delle ultime relazioni, avrebbe ritrovato l’amore. Il tennista, infatti, farebbe coppia fissa con la ballerina Vanessa Bellini con cui era stato già avvistato a Portofino. Classe 2003, Vanessa è nata a Novara e si è sempre dedicata alla danza partecipando anche come allieva di danza alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nonostante la sua permanenza nella scuola non sia durata tanto, è stata sufficiente per conquistare le attenzioni di diversi cantanti italiani per i quali ha poi ballato.

Vanessa Bellini, infatti, ha ballato per Elodie, The Kolors, Rose Villain e Marracash. Per quest’ultimo ha ballato durante l’ultimo tour e, proprio in quell’occasione, avrebbe incontrato Matteo Berrettini e sarebbe scattata la scintilla. Una storia che starebbe andando a gonfie vele al punto che la ballerina avrebbe portato il tennista già diverse volte a casa.

Vanessa Bellini e Matteo Berrettini: parla la sorella Jessica

A confermare la storia tra Vanessa Bellini e Matteo Berrettini è Jessica Bellini, la sorella della ballerina che ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale DiPiùTv. “Si sono conosciuti a Torino, a metà giugno, al concerto di Marracash, il rapper di cui Vanessa è una delle prime ballerine. È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi”, ha raccontato Jessica Bellini. “Poi sono andati velocissimi, presi l’una per l’altro, al punto che mia sorella ha voluto presentarcelo quasi subito… È stato strano vedersi arrivare in casa uno dei tennisti più forti e famosi del mondo”, ha aggiunto Jessica.

La sorella di Vanessa, poi, ha concluso così: “Io l’ho visto soltanto una volta, i miei genitori di più, quando Vanessa lo ha portato qui a Novara. Matteo è un ragazzo molto tranquillo, noi speriamo che sia altrettanto serio: che non faccia soffrire mia sorella“.