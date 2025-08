Tutto su Vanessa Calderisi, la fidanzata di Amedeo Grieco che ha iniziato un nuovo capitolo sentimentale dopo l'addio alla moglie.

Nuovo amore per Amedeo Grieco del duo Pio e Amedeo che ha iniziato una nuova storia d’amore con Vanessa Calderisi con cui è stato più volte sorpreso insieme. Lei ha 34 anni, è una sassofonista e ha conosciuto Amedeo Grieco nel 2021 quando lei suonava a “Felicissima sera”. Pugliese esattamente come Amedeo, Vanessa Canderisi è originaria di Vieste, località turistica sul Gargano. Con la passione per la musica sin da quando era bambina, ha studiato al Conservatorio di Foggia.

Oltre alla passione per la musica, però, non ha trascurato gli studi universitari conseguendo la laurea in Ingegneria al Politecnico di Bari. Conclusi gli studi, ha cominciato a lavorare in uno studio tecnico ma il richiamo della musica è stato più forte ed oggi è diventata una delle sassofoniste di maggior rilievo in Italia.

Vanessa Calderisi e la storia con Amedeo Grieco

Dopo la fine del matrimonio con l’ex moglie Maria Finizio, per Amedeo Grieco inizia un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. “E’ finito da qualche tempo il matrimonio tra Amedeo Grieco e Maria Finizio. Dal loro amore sono nati due figli, Federico e Alice” – scrive Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 6 agosto 2025.

“Grieco ha iniziato una nuova storia con la sassofonista Vanessa Calderisi. Pugliese, 34 anni, ha lavorato con Checco Zalone e, in seguito, a Felicissima Sera dove ha conosciuto Amedeo”, conclude il giornalista stul magazine di cronaca rosa.

