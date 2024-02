Vanessa Ceccarini e Flavio Milo, moglie e figlio di Ciro De Lollis/ Figlio di Sandra Milo: “Morta il giorno…”

Ciro De Lollis, chi sono la moglie Vanessa Ceccarini ed il figlio Flavio Milo

Ospite della puntata di oggi di Verissimo, sabato 3 febbraio, sarà Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo. L’attrice è scomparsa lunedì 29 gennaio 2024 ed il figlio la ricorderà in una lunga e toccante intervista concessa a Silvia Toffanin dove si sbilancerà sulla sua carriera e vita privata. Ed a proposito di vita privata chi sono Vanessa Ceccarini e Flavio Milo, moglie e figlio di Ciro De Lollis? Sul 56enne si sa ben poco a causa della sua estrema riservatezza.

Sulla moglie di Ciro De Lollis, Vanessa Ceccarini si hanno poche informazioni. Si sa solo che Vanessa è una donna riservata e che vive il suo matrimonio lontana dalle luci dei riflettori, ha fatto un’eccezione quando, nel corso di una puntata di Domenica In, si è collegata con il marito Ciro e il figlio Flavio per fare una sorpresa alla suocera che ha gradito non trattenendo l’emozione. In alcune intervista l’attrice aveva rivelato di considerare la nuora come una quarta figlia.

Dalla storia d’amore tra Ciro De Lollis e Vanessa Ceccarini è nato nel 2015 il loro unico figlio Flavio Milo. Il frutto della loro relazione è stato chiamato Milo in omaggio alla celebre nonna che tanto di è spesa per la sua famiglia. La grande attrice, infatti, è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare nonna ad 84 anni grazie al figlio e la nuora.

Il legame tra nonna e nipotino è sempre stato fortissimo e per questo ha impressionato una drammatica coincidenza: Sandra Milo è morta lo stesso giorno del compleanno del nipote Flavio Milo. Sandra Milo sul nipotino all’epoca della nascita aveva rivelato: “Mi hanno detto che lo reputano un portafortuna e per me è stata un’ulteriore felicità”.

