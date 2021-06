Vanessa Ceccarini e Flavio, moglie e figlio Ciro De Lollis/ Amore benedetto da…

Ciro De Lollis, uno dei tre figli di Sandra milo, nati dal suo matrimonio con Ottavio De Lollis, ha trovato l’amore vero in Vanessa Ceccarini, la donna che gli ha cambiato la vita donandogli un amore incondizionato, ma soprattutto, facendogli il regalo più bello con la nascita del figlio Flavio a cui hanno scelto di dare come secondo nome Milo ovvero il cognome d’arte dell’attrice che, all’anagrafe, è registrata come Salvatrice Elena Greco. Vanessa, donna riservata e che vive il suo matrimonio lontana dalle luci dei riflettori, ha fatto un’eccezione quando, nel corso di una puntata di Domenica In, si è collegata con il marito Ciro e il figlio Flavio per fare una sorpresa alla suocera che ha gradito non trattenendo l’emozione.

Vanessa Ceccarini e il rapporto con Sandra Milo

Vanessa Ceccarini, mettendo al mondo il piccolo Flavio, ha fatto un grandissimo regalo non solo al marito Ciro De Lollis, ma anche alla suocera Sandra Milo che ha così vissuto l’emozione di diventare nonna. Da quando Flavio è nato, l’attrice non perde occasione per ringraziare il figlio e la nuora per l’immenso regalo che le hanno fatto. La Milo, infatti, trascorre con il nipotino tutto il suo tempo libero ritrovando quello spirito fanciullesco che non ha mai perso e che le ha sempre dato la forza per affrontare le varie difficoltà della vita. Tra Vanessa e Sandra Milo c’è così un rapporto di stima e affetto per il grande amore che entrambe provano per Ciro e il piccolo Flavio.

