Vanessa Cinelli/ Rifiuta il bacio di Vittorio, Katia furiosa (Temptation Island 2019)

Nessuno si sarebbe aspettato che Vittorio, che in due puntate non ha mostrato interesse per alcune delle tentatrici, alla terza puntata di Temptation Island 2019 avrebbe addirittura tentato di baciarne una. Lei è Vanessa Cinelli, una bellissima ragazza mora che sembra aver fatto colpo sul fidanzato di Katia. I due si avvicinano, parlano, si abbracciano e accarezzano e in più occasioni, di fronte alla sua forte vicinanza, Vittorio fa anche capire di avere delle “imprevedibili reazioni fisiche”. Preso e eccitato dalla bella Vanessa, Vittorio si sbilancia e, in riva al mare, arriva a tentare di baciarla sulle labbra. Vanessa però si scansa e rimane anzi basita dal gesto del ragazzo che proprio non si aspettava. “Ma sei matto, sei davvero matto!” dice lei, sorpresa dal tentato bacio.

Vanessa Cinelli, chi è la tentatrice di Vittorio a Temptation Island 2019?

Ma chi è la bella Vanessa Cinelli che ha fatto breccia nel cuore di Vittorio a Temptation Island 2019? La tentatrice ha 31 anni ed è di Roma. Ha una sorella gemella con la quale gestisce un B&B. Tra loro c’è un bellissimo rapporto, tanto che Vanessa la definisce come il suo punto fermo. Il suo valore principale è la famiglia, con la quale ha un bellissimo rapporto. Finora a Temptation Island 2019 è apparsa solo sporadicamente e non in situazioni rilevanti. Ma Vittorio ha cambiato questa situazione, accorgendosi di lei e avvicinandosi. Tra i due è nato un feeling che pare essere molto forte e soprattutto da parte del fidanzato di Katia. Come continuerà questa conoscenza? Tra i due arriverà questo bacio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA