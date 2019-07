Vanessa e Vittorio sono fidanzati?/ “Conoscerla è stato un regalo”, Temptation Island

Vanessa Cinelli e Vittorio Collina si sono rivisti dopo Temptation Island 2019? A un mese dalla conclusione dell’avventura televisiva, a svelare l’arcano è l’ex fidanzato di Katia, il quale, confermando la fine della sua storia d’amore con la ragazza fotonica, spiega di aver rivisto la single: “La sento e l’ho anche vista ieri e oggi – spiega Vittorio – le ho fatto una sorpresa, sono andata a trovarla e mi ha fatto piacere vedere che la Vanessa che ho conosciuto all’interno del nel villaggio è la stessa”. A distanza di un mese dall’ultimo abbraccio, tra loro le cose sembrano non essere cambiate e la sintonia percepita da entrambi pare essere sempre la stessa. Per il momento, però, non hanno parlato di ciò che accadrà nella loro vita nei prossimi mesi né se la loro storia potrà avere un seguito. Vittorio sa infatti che la sua è una situazione delicata e dare il via a una storia d’amore senza un opportuno periodo di riflessione potrebbe non essere giusto per entrambi.

“PER ME VALE TANTISSIMO”

Vittorio Collina ammette di essere profondamente attratto da Vanessa Cinelli. Tuttavia, adesso è importante per entrambi concentrarsi sul presente e su ciò che il loro rapporto ha significato a Temptation Island 2019. Un mese dopo, infatti, Vittorio non rinnega nulla, ma non esclude inoltre che Vanessa, in virtù di ciò che gli ha trasmesso nelle ultime settimane, possa far parte del suo futuro: “gliel’ho sempre detto, non credevo di conoscere una ragazza come lei”, spiega l’ex fidanzato di Katia Fanelli. “Oltre ad aver ricevuto da Temptation Island 2019 una iniezione di autostima – continua Vittorio – il regalo aggiuntivo, la ciliegina sulla torta è stato aver conosciuto lei e questo per me vale tantissimo”. Oggi spera infatti di poterla conoscere “con calma, senza pressioni, senza alcun tipo di fretta”, nel pieno rispetto della sua storia precedente e della loro pregressa frequentazione. E a quanto pare anche lei è d’accordo con lui: “Mi ha fatto piacere vedere che da parte sua ci sia la stesse sensazioni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA