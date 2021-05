Vanessa Ferrari/ Farfalla di Orzinuovi: “Nonostante le sconfitte non ho mollato”

Si può essere “vecchie” a 30 anni? Forse sì se fai ginnastica ad alti livelli. Ma un’eccezione si fa se il tuo nome è Vanessa Ferrari. Soltanto pochi giorni fa, con un’esercizio eseguito sulle note di “Bella Ciao”, l’azzurra ha sfidato la carta d’identità e conquistato la medaglia di bronzo nel corpo libero agli Europei di Basilea. Oggi, questo straordinario simbolo dello sport italiano, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Impossibile evitare l’argomento: il grande sogno risponde al nome di Tokyo 2021. Le Olimpiadi sono l’ossessione della farfalla di Orzinuovi, che non a caso è a caccia del pass necessario a regalarsi un’opportunità di medaglia, anche contro le ragazzine terribile che dalla loro hanno, oltre all’elasticità, anche la sfrontatezza che la giovane età comporta. Eppure Vanessa sembra migliorare come il vino buono al passare degli anni: si pensi che non saliva sul podio agli Europei da sette anni, e quindici da quando vinse, prima e unica italiana di sempre, il titolo mondiale nell’all around, la gara con tutti gli attrezzi oltre al corpo libero.

A spiegare il valore dell’ultima medaglia conquistata, come riportato da Vanity Fair, è stata la stessa Vanessa Ferrari: “Questa medaglia è per me un simbolo di resilienza e di resistenza. Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi ma anche di sconfitte. Nonostante questo non ho mai mollato. Dedico questa medaglia all’Italia intera in una data così importante per il nostro Paese, il 25 aprile, giorno della Liberazione. Ora speriamo di poterci liberare presto anche della pandemia che sta flagellando il mondo intero, per poter tornare a riempire i palazzetti, riaprire le palestre, far ripartire le società”. Ma cosa c’è dietro questa incredibile forza della natura? Probabilmente lo spiega bene la frase che Vanessa ha pubblicato soltanto due giorni fa sulla sua pagina Instagram: “Alla fine, che sia una vittoria o una sconfitta, io ritorno in palestra e mi rimetto al lavoro per il prossimo obiettivo». Questo è il mio modo di affrontare il cammino verso il mio sogno. Nessuna scorciatoia!”. E che nuovo sogno sia, allora: Tokyo aspetta Vanessa.

