VANESSA GRAVINA, CHI È?/ “Il primo lavoro a sei mesi. Non mi piaceva posare…”

Figlia unica e con la mamma che ha perso i genitori quando era ancora giovane, Vanessa Gravina è legatissima alla madre che l’ha seguita ovunque fino ai 18 anni. Ai microfoni di Serena Bortone, parla del suo personaggio nel Paradiso delle Signore. “Non è facile interpretare Adelaide de Il Paradiso delle Signore. Deve sempre avere una postura impeccabile”. Poi il ricordo dei primi lavori: “Ho fatto il primo carosello quando avevo solo sei mesi. Avevo una zia che, da ragazza, faceva la modella e che con il tempo è diventata un’agente e quindi ho iniziato quando era ancora molto piccola”, ricorda Vanessa. “Fare fotografie mi annoiava mentre mi divertivo quando interpretavo un personaggio. Non sono vanitosa, quindi non mi piaceva posare per foto fine a se stesse”, dice ancora la Gravina. Pur avendo fatto l’attrice e lavorando da sempre nel mondo dello spettacolo, Vanessa Gravina non è mai stata molto vanitosa preferendo tuffarsi in personaggi che le permettono di vivere emozioni sempre diverse (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

La carriera di Vanessa Gravina

Vanessa Gravina, attrice e regista italiana, è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, giovedì 10 giugno. Da anni protagonista della televisione e del cinema italiano, Vanessa Gravina è sempre stata in grado di calarsi in ruoli differenti. Dopo aver recitato in una delle fiction sulla mafia più seguite di tutti i tempi come La Priovra, è stata la protagonista di tante fiction di successo come Incantesimo, Sospetti, Gente di mare e così via. Attualmente, è una delle protagoniste de Il paradiso delle signore. Felice del suo ruolo nella soap opera di Raiuno, la Gravina, su Instagram, sotto una foto del suo personaggio, scrive: “Io sono pronta, Adelaide pure, e voi? Ci rivedremo prestissimo con i nuovi episodi! Grazie, un grande abbraccio e un bacio a tutti coloro che ci seguono con tanto amore. Sono felice di poter continuare questa avventura insieme a voi! A presto!”.

Vanessa Gravina: “Se non avessi fatto l’attrice, avrei fatto la veterinaria”

Dopo il primo film, Vanessa Gravina ha sentito sempre di più dentro di sè il fuoco sacro della recitazione intraprendendo una carriera che le ha regalato grande successo. Tuttavia, se non avesse fatto l’attrice, amando molto gli animali, avrebbe sicuramente fatto la veterinaria. A confessarlo è stata la stessa Gravina in un’intervista rilasciata ai microfoni di Blastingnews a cui ha raccontato quello che, attualmente, è il suo grande sogno: “Il mio più grande sogno oggi? Beh sicuramente quello di vivere serena ritagliandomi degli spazi per le emozioni che sono fondamentali e che sono come un antidoto per me. Mi piacerebbe continuare, finchè la salute me lo permette, di recitare e di svolgere al meglio il mio mestiere che io amo profondamente”, ha detto l’attrice che ha poi concluso così – “Inoltre, spero di potermi godere con fierezza la mia libertà ed indipendenza che da sempre mi sono impegnata per conquistarla sempre di più”.

