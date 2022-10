Vanessa Gravina: dall’ex fidanzato Edoardo Siravo all’ex marito Domenico Pimpinella/ La dolorosa separazione

Vanessa Gravina: la storia con Edoardo Siravo e il matrimonio con Domenico Pimpinella

Vanessa Gravina ha una carriera alle spalle di grande successo, tra cinema e televisione, e ha sempre fatto parlare di sé più per i suoi impegni professionali che per la sfera privata. Tuttavia sappiamo che l’attrice ha vissuto importanti storie d’amore, nonostante abbia sempre cercato di mantenere il più possibile riservata la sua vita privata. Per 10 anni è infatti stata la compagna di Edoardo Siravo, anch’egli attore di importanti fiction televisive: Un posto al sole, Il commissario Rex, ma anche Provaci ancora Prof!, Il maresciallo Rocca e Vivere.

Archiviata la longeva storia d’amore con Edoardo Siravo, Vanessa Gravina si è successivamente fidanzata con Domenico Pimpinella, manager e direttore generale dell’Ente Previdenziale Enpam. Dopo 5 anni di relazione, il 16 dicembre 2015 la coppia si è sposata. Un matrimonio durato pochi anni, poiché alla fine hanno annunciato la separazione nella primavera del 2021.

Vanessa Gravina e Domenico Pimpinella dopo il divorzio: “Distacco doloroso“

Vanessa Gravina ha detto addio al marito Domenico Pimpinella dopo lunghi anni di intenso amore. Nonostante la separazione, la coppia non si è mai realmente divisa ed ha sempre cercato di rimanere vicina, come aveva rivelato l’attrice in un’intervista rilasciata a DiPiù: “È una presenza non distante nonostante quello che abbiamo attraversato. So che c’è e lui sa che io ci sono per lui. Siamo vicini sia fisicamente sia emotivamente, anche se la vicinanza non è facile perché abbiamo condiviso dieci anni della nostra vita e il distacco è stato doloroso“.

Nonostante il fallimento del matrimonio, Vanessa Gravina e Domenico Pimpinella hanno sempre cercato di trovare un punto di contatto: “Non è un abbandono perché mi impegno con tutta me stessa per tenere viva la condivisione. Spesso quando si attraversano certe esperienze si tende a rinnegare tutto ma per me è umanamente inaccettabile“.











