Domina la scena da anni nel cast de Il Paradiso delle Signore, ennesimo esempio delle sue capacità interpretative magistrali e di un talento che nel tempo l’ha portata a rivestire i ruoli più disparati. Stiamo parlando di Vanessa Gravina, ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona per raccontare piccoli aneddoti della sua vita privata e anche i grandi momenti della sua carriera.

Valerio Scanu e Pago, scontro su ‘Ora o mai più’: “C’è chi borbotta dietro le quinte…”/ “Vuoi fare polemica!”

Vanessa Gravina parte da un ricordo toccante, quello del suo amato papà scomparso alcuni anni fa; un’assenza che come da lei raccontato pesa sempre più con il passare del tempo ma è lenita dalla sensazione di una presenza costante che vale come protezione e segno di un amore che supera la forma terrena. “Ti rendi conto che un amore così grande continua ad essere dentro di te e ti protegge per tutto, ancor più della presenza terrena. Con mio padre ho scoperto l’amore per la natura, ho scoperto il mondo; abbiamo scalato le montagne, vissuto il mondo animale. Tutte cose che vivono dentro di me e continuano ad esistere attraverso lui”.

Andrea De Carlo, ex compagno di Eleonora Giorgi: “Ha sempre reagito alle difficoltà”/ “Il nostro amore…”

Vanessa Gravina a La Volta Buona: “Mi hanno detto: ‘Sei troppo bella per questo ruolo’…”

Dopo il toccante ricordo del papà, Vanessa Gravina si è poi focalizzata – sempre a La Volta Buona – sulla sua carriera e sui passi difficili che ha dovuto fare per affermarsi con il suo talento oltre i cliché che spesso abitano il mondo del cinema. “Confermare il proprio talento significa superare un pregiudizio che spesso ti può relegare a ruoli sempre secondari rispetto agli uomini e anche per me è stato un percorso molto difficile. Quando si fanno un’idea di te come ‘enfant prodige’… Mi dicevano: ‘Sei troppo bella per questo ruolo, serve una ragazza della porta accanto’”. L’attrice de Il Paradiso delle Signore ha poi raccontato: “Ho dovuto sfatare questo tabù in cui la bellezza deve essere sempre considerata superiore rispetto al talento e quando sei giovane è difficile perchè non hai consapevolezza di ciò e pensi sia colpa tua…”.