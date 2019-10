Vanessa Gravina/ “Paradiso delle Signore? Mi arrabbiai dopo stop” (Vita in Diretta)

Vanessa Gravina torna in tv: “Il Paradiso delle Signore” riapre le porte con 160 nuove puntate e quindi è pronta a prestare il volto ad Adelaide di Sant’Erasmo. In attesa del debutto, in programma il 14 ottobre su Raiuno, sarà ospite de “La Vita in Diretta”. L’attrice è molto legata alla serie tv, che ha descritti all’Ansa come «lo specchio dell’Italia di quegli anni, un Paese che rinasce grazie a chi guarda al futuro con lungimiranza». Ma in questa nuova stagione vedremo donne determinate a farsi strada nell’Italia che cambia. L’attrice interpreta una donna arguta e infatti del suo personaggio dice: «Non annoia mai, forse anche per questo suo essere avanti progressista rispetto ai suoi tempi». Vanessa Gravina è convinta comunque che i fan della serie resteranno impressionati dalle nuove trame. «Vi stupiremo questa volta davvero, anche se c’è sempre qualche imprevisto in agguato». Quei fan che tanto hanno protestato dopo la notizia della chiusura della serie.

VANESSA GRAVINA “PARADISO DELLE SIGNORE? MI ARRABBIAI DOPO STOP”

Il colpo di scena a marzo: la Rai vuole chiudere “Il Paradiso delle Signore”. Non mancano dichiarazioni al veleno anche da parte dell’attrice Vanessa Gravina: «Una grande ingiustizia che non meritiamo». Poi la retromarcia. E l’attrice al Messaggero ha rivelato un retroscena: «Quando dissero che Il Paradiso sarebbe finito mi sono molto arrabbiata. Non volevo più tornare sul set, mi faceva tristezza pensare ai vestiti del mio personaggio appesi negli armadi come reliquie». Quindi è tornata al teatro: «Del resto la vita mi ha abituata purtroppo ai meccanismi di on-off, di entusiasmo e spegnimento». Poi è arrivata la notizia che la serie sarebbe ripartita. «L’ho letta su un blog, non potevo crederci». E quindi è tornata a vestire i panni di Adelaide, «una manipolatrice che procede a suo modo verso l’emancipazione». Lei è l’ape regina attorno a cui si muove il vero “cattivo” della soap, l’Umberto di Roberto Farnesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA