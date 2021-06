Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia?/ “Piersilvio Berlusconi la corteggia”

Vanessa Incontrada tornerà su Canale5 per prendere posto alla conduzione di un nuovo programma? Prenderà posto dietro al bancone di Striscia la Notizia in coppia con Alessandro Siani come coppia inedita? Sono questi i rumors del momento che riguardano l’attrice da sempre campione di ascolti in ogni sua uscita televisiva e campionessa di polemiche social spesso per via delle offese e dei commenti relativi al suo corpo ben diverso da quello che era un tempo per via della maternità e non solo. Vanessa Incontrada si è fatta portavoce della lotta contro il bodyshaming e proprio come volto positivo e icona di questa lotta, sicuramente sarebbe un bel colpaccio per Mediaset riaverla nella squadra delle conduttrici.

Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia?

A lasciarsi andare a questi nuovi rumors è Alberto Dandolo che sul nuovo numero del settimanale Oggi nelle sue Pillole di gossip ha parlato di una corte serrata da parte di PierSilvio Berluscono proprio a Vanessa Incontrada per riaverla su Canale5. Su Oggi si legge: “A Milano si sussurra che PierSilvio Berlusconi le stia facendo una corte serrata, nutrendo da sempre nei suoi confronti una grande stima sia umana che professionale”. A quanto pare per lei ci sarebbe pronta una poltrona dietro il bancone di Striscia e “un ulteriore e importante progetto. Di cosa si tratta? Cosa bolle in pentola?”. Al momento non c’è conferma di tutto questo e nemmeno la diretta interessata si è pronunciata sulla questione, la ritroveremo a settembre su Canale5? La risposta potrebbe arrivare alla presentazione dei nuovi palinsesti fissata per fine mese.

