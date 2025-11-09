Vanessa Incontrada a Verissimo: la speciale dedica per Gigi D'Alessio

Gigi d’Alessio è intervenuto a Verissimo su Canale Cinque: “Lavorare con Vanessa Incontrada è speciale, è come una gita. Se si fida ti lascia fare tutto”. I due sono pronti a iniziare una nuova speciale avventura sul piccolo schermo, un programma nuovo di zecca. Vanessa Incontrada ha parlato del matrimonio che la attende a breve: “Gigi D’Alessio mi ha dato dei consigli per la festa, ma non l’ho seguiti. Sono serena ed è bello sposarsi in questo momento per me. Ci siamo riscoperti dopo tanti anni insieme ed è meraviglioso così” ha spiegato la Incontrada su Canale Cinque.

“Io so che su Gigi posso sempre contare, se io ho un problema alle tre del mattino so che posso chiamare Gigi, ci unisce una grande amicizia. Non abbiamo una quotidianità ma siamo sempre vicini, anche se ci sentiamo dopo venti giorni è come se ci fossimo sentiti subito. Gigi è una persona leale, se ti vuole bene vuole dare tutto” ha spiegato ancora Vanessa Incontrada. “Uno il suo ego lo mette davanti a tutti, noi portiamo le persone sul palco, non portiamo gli artisti e forse è questo che ci rende speciali”.

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio a Verissimo

La coppia formata da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio torna nel salotto di Verissimo per una nuova puntata del talk condotto da Silvia Toffanin. La presentatrice ha parlato del programma Gigi e Vanessa Insieme, pronto a sbarcare sul piccolo schermo con tanto divertimento e grandi ospiti.

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio saranno di scena sul piccolo schermo con un nuovo show che farà tappa su Canale Cinque e che sicuramente otterrà un gradimento non indifferente, visto che parliamo di due personaggi dello spettacolo piuttosto.

