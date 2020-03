Vanessa Incontrada, Amici 19/ “Il futuro in un attimo, siate forti: andrà tutto bene”

Vanessa Incontrada protagonista ad Amici 2020 con un toccante monologo che precede la proclamazione dell’ultimo semifinalista. L’artista spagnola non si rivolge solo a Jacopo e a Gaia, gli ultimi concorrenti in sfida, ma a tutti i ragazzi della scuola di Amici, ai quali desidera mandare un messaggio chiaro. “Il futuro arriva in un attimo, basta guardare il mondo in questo momento. Abbiamo dovuto cambiare, siamo stati costretti a fermarci e a rivedere le nostre abitudini”, le parole di Vanessa Incontrada. “Lo abbiamo fatto, ognuno a suo modo. L’unica speranza è che tutto questo ci insegni qualcosa, a noi adulti di dare più valore a ciò che abbiamo e a voi ragazzi di soffermarvi prima di usare l’istinto. Io ero come voi, ma oggi conto fino a dieci. Se mi guardo indietro vedo gli errori che ho commesso (…)”. Vanessa invita i concorrenti a guardare avanti con fiducia, ma con grande ambizione ed un pizzico di lucidità e consapevolezza: “Perché sapete, l’artista ha una grande responsabilità, come la coerenza, la gratitudine e la coerenza. Scegliete chi volete essere, vi chiedo con tutto il cuore di essere persone prima ancora che artisti. Perché se siete prima delle persone poi siete anche artisti. Un’artista non può lasciare gli altri indifferenti. Questo è il mio consiglio, è ciò che sento dentro da quando sono qui con voi ad Amici. Mi metto dalla vostra parte e capisco tante cose. Siate forti, siamo forti e andrà tutto bene”.



