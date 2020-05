Vanessa Incontrada assente ad Amici Speciali/ Cosa è successo?

Pubblicità

Vanessa Incontrada grande assente nella giuria di Amici Speciali. Scoppia la polemica legata all’attrice che aveva confermato, in diversi occasioni, la sua presenza nell’edizione speciale del talent show di Maria De Filippi. Qualcosa è successo visto che il volto noto di tantissime fiction di successo non è presenta nella giuria composta da Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Sabrina Ferilli. Ricordiamo che la stessa Incontrada su Instagram aveva comunicato a tutti i suoi fan: “nel mio settore è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate” confermando poi di essere nella giuria del talent anche durante una diretta Instagram fatta con il cantante Nek. Anche in quell’occasione l’attrice spagnola, naturalizzata italiana, aveva sottolineato la sua presenza nello show. Cosa è successo? Nelle ultime ore in tantissimi si stanno chiedendo cosa possa nascondersi dietro questo dietrofront.

Vanessa Incontrada assente ad Amici Speciali

Amici Speciali è in partenza su Canale 5, ma in giuria non troveremo Vanessa Incontrada. L’attrice, che soli pochi mesi fa ricopriva il ruolo di giudice esterno nel serale di Amici 19, era stata annunciata come giurata anche di questa edizione speciale del programma ma qualcosa è andato storto visto che il suo nome è stato tagliato fuori dal programma. In tanti si domandano cosa sia successo davvero, visto che la Incontrada aveva confermato la sua partecipazione al programma. A destare qualche sospetto è la presenza di Alessandra Celentano come professoressa. Possibile che l’assenza della Incontrada sia dovuta proprio a lei? Ricordiamo che durante il serale di Amici 19 l’attrice si è più volte scontrata con la Celentano arrivando a rilasciare una pesante dichiarazione: “sono seduta lì, mi trattengo e cerco di darmi un contegno, ma ogni tanto mi è pure scappato di lasciarmi andare, di mettermi a ballare. Poi mi guardavo intorno e vedevo che nessuno dei miei colleghi lo stava facendo. Allora mi sono detta di darmi una calmata”. Il mistero si infittisce.



