Vanessa Incontrada, assenza del padre e il tormento per gli amore finiti/ “Tra i miei separazione difficile”

Vanessa Incontrada a breve tornerà sul bancone di Striscia la Notizia al fianco di Alessandro Siani. In vista del debutto, la conduttrice ha raccontato del suo vissuto in una intervista a Oggi. Al centro dei suoi trascorsi anche il rapporto con l’amore, non sempre sereno. “Della me ragazzina mi è rimasta l’incapacità di lasciare andare le persone che amo, amici o partner che siano. Quando qualcosa finisce, dentro fatico a chiudere, vivo con la speranza di trasformare i rapporti in qualcosa che resti nella mia vita in qualche forma”.

Una caratteristica che la showgirl definisce un difetto. “Ci sto male, mi sfinisco da sola. Mi tormento, mi faccio mille domande e mi chiedo dove ho sbagliato, dando per scontato che la colpa sia mia. Faccio fatica a dare a me stessa l’amore che do agli altri. Ma credo sia conseguenza del non avere avuto mio papà da adolescente: c’è sempre una sensazione di abbandono e una sentenza a colpevolizzarmi”, ha ammesso.

Vanessa Incontrada: “Amori finiti mi tormentano”. Il rapporto con il padre

Vanessa Incontrada, dopo avere raccontato a Oggi che l’assenza del padre ha influito sul suo modo di amare, ha rivelato che il rapporto con l’uomo è col tempo cambiato. “Tra i miei fu una separazione difficile. Oggi con mio padre però ho un legame bellissimo, è venuto a vivere a Follonica per recuperare il tempo perso e stare con Isal. Con gli anni ho compreso cosa accadde tra lui e mia mamma e ho perdonato. Perdonare è una delle cose più importanti che ho imparato”, ha sottolineato.

È lei stessa adesso che nel ruolo di mamma sta cercando di dare il massimo. “Non è facile con il lavoro, ma l’ho sempre fatto. Isal mi ha insegnato la pazienza, a non avere pausa: con un figlio non puoi permettertela, perché di paure devi affrontare le sue”.

