Vanessa Incontrada, body shaming dagli haters/ Poletti: “Servono pene severe”

Body shaming sempre più dilagante sui social network, tanto da chiamare in causa anche volti noti del mondo dello spettacolo e della politica. Dopo Valentina Ferragni e Ida Platano, nel mirino degli odiatori del web è finita Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice spagnola che ha fatto fortune nel Belpaese. Molti utenti di Instagram hanno evidenziato l’aumento di peso dell’ex presentatrice di Zelig, con un noto settimanale che l’ha definita «ragazzona premurosa». Un bersaglio sul corpo delle donne, basti pensare alle recenti polemiche sulla neo ministro Teresa Bellanova: un tema che è stato dibattuto a lungo a La vita in diretta, oggi all’esordio con il team Alberto Matano – Lorella Cuccarini. E i giudizi sono univoci contro gli odiatori del web…

BODY SHAMING, VANESSA INCONTRADA NEL MIRINO DEGLI HATERS

«Le vere nemiche delle donne, sono innanzitutto le donne. Osservando spesso i commenti, mi rendo conto che ci sono odiatori e odiatrici, ma questa cosa si ritorce contro loro», il giudizio di Luca Bianchini, che non trova d’accordo Barbara Alberti: «Se fosse vero, ci saremmo estinti milioni di anni fa: le donne possono contare solo sulle donne. Noi donne siamo sempre state sole. Le donne oggi sono molto spiritose, adesso è diverso. Non credo nella solidarietà, c’è affinità». Netta la posizione di Barbara De Rossi: «Non ha tutti i torti chi dice che le donne sono diventate cattive: con l’avvento del web ci sono persone che si sentono in diritto di scrivere qualsiasi cosa, offendendo gli altri». Queste, invece, le parole di Roberto Poletti: «La miglior punizione non è non parlarne, ma esistono querele e procedimenti penali: se non si dà il buon esempio punendo chi fa certi commenti, non si va da nessuna parte. Vanno punite queste persone, perché creano dei danni».

