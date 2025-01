Il mondo della tv è abitato da personalità di vario genere; attori, conduttori e chi più ne ha più ne metta. Non riesce certo a tutti l’impresa di entrare nel cuore degli appassionati ma tale merito è certamente da ascrivere ad una donna che ha sempre unito talento e solarità, modi genuini e semplicità: stiamo parlando di Vanessa Incontrada, pronta a tornare alla conduzione di Zelig che di fatto può essere considerato il format che le ha permesso di conquistare il mondo della tv.

Ma chi è Vanessa Incontrada, quali sono le tappe principali della sua carriera? Nasce a Barcellona nel ‘78 da mamma spagnola – Alicia Soler Noguera – e papà italiano, Filippo Incontrada. Ma è in Italia che raggiunge tutti i suoi sogni dal punto di vista professionale e privato; inizia come indossatrice, modella, per arrivare presto a conquistare la scena televisiva. E’ con la florida conduzione a Zelig al fianco di Claudio Bisio che conquista il favore degli appassionati per poi mettersi in evidenza con la sua empatia alla conduzione anche in ulteriori e innumerevoli altri progetti.

L’apprezzamento del pubblico, il grande affetto dei fan nei confronti di Vanessa Incontrada, si è forse concretizzato e ampliato in uno dei momenti più difficili dell’attrice e conduttrice. Dopo la gravidanza di alcuni anni fa, come giusto che sia, non ha nascosto il cambiamento fisico post-parto. Tanto è bastato per dare modo ai ‘leoni da tastiera’ di lasciarsi andare a commenti beceri, tra la cattiveria e la volgarità, denigrando il suo corpo in un momento che in realtà era più che lieto data la nascita recente del figlio. Vanessa Incontrada, vittima di body shaming, ha comunque trovato la forza di ergersi a simbolo combattendo tale tendenza e lanciando messaggi d’amore a ammettende: “Mi è stato rovinato un momento importante…”.

L’esperienza non proprio felice alle prese con il body shaming ha portato Vanessa Incontrada a compiere un gesto emblematico, lodevole. Molti ricorderanno la copertina di Vanity Fair dove senza remore si mostrava senza veli per lanciare un messaggio di bellezza che va ben oltre i canoni della rincorsa ossessiva della perfezione. “Questa cover è il momento più bello degli ultimi anni: un punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne, e anche per gli uomini. E’ ora di affrontare una nuova bellezza”.