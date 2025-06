Non tutti sanno che le origini di Vanessa Incontrada sono spagnole. La mamma, infatti, era di Barcellona, nato che lei stessa è nata nella splendida città della Catalogna. Il papà, invece, era italiano, romano ma di Origin napoletane. Vanessa è cresciuta tra Spagna e Italia: i genitori si sono a lungo alternati tra Sant Andreu, vicino Barcellona, e Follonica, a Grosseto. Proprio in Italia, Vanessa ha cominciato la sua carriera da indossatrice, dopo aver a lungo aiutato, fin dalla tenera età, i suoi genitori, che facevano il mercato. “Ho passato l’infanzia su una panchina, facevo i mercati coi miei genitori e dormivo sotto la loro bancarella” ha rivelato la presentatrice, che ancora oggi quando può scappa dal suo amato papà e lo aiuta nel suo lavoro, che l’uomo svolge tutt’ora.

Anticipazioni Tutto quello che ho, puntata finale 30 aprile 2025/ Camilla, avrà giustizia?

Dopo aver cominciato la sua carriera come modella e indossatrice, Vanessa Incontrada ha cominciato un percorso anche in televisione, come conduttrice. Ha iniziato infatti la sua avventura in tv con il programma musicale Super, in onda su Italia 1. Negli anni successivi ha affiancato anche Michele Mirabella e Giancarlo Magalli, iniziando a diventare un volto della televisione. Nel 2001 è stata scelta per condurre Sanremo Giovani al fianco di Pippo Baudo mentre più avanti, su RTL 102.5, ha condotto il format Protagonisti. Sempre negli anni Duemila, Vanessa Incontrada ha avuto varie esperienze nella Rai e dopo ancora su Sky.

Anticipazioni Tutto quello che ho, puntata 30 aprile 2025/ Lavinia non si fida delle indagini

Vanessa Incontrada, chi è: Zelig e poi le fiction

Nel 2003, per Vanessa Incontrada è arrivato il debutto sul grande schermo, come protagonista femminile del film “Il cuore altrove”, insieme a Neri Marcorè. Una pellicola che ha ottenuto diversi riconoscimenti e che l’ha incoronata come giovane attrice emergente. Nel 2004 per Vanessa è arrivata l’avventura di Zelig, che ha condotto per tanti anni. Negli ultimi anni, Vanessa si è concentrata molto sulle fiction tv, interpretando tanti personaggi differenti. Ruoli di enorme successo che l’hanno incoronata come una delle attrici più amate.