Vanessa Incontrada, l’infanzia tra Spagna e Italia

Di origini italo-spagnole, Vanessa Incontrada si è divisa fin da bambina tra i due Paesi, vivendo tra Barcellona, dove è nata, e Follonica, città del papà. La sua carriera nel mondo della moda è cominciata però molto presto: per questo Vanessa si è trasferita a Milano a 17 anni per lavorare come indossatrice. Nel 1998, a vent’anni, è arrivata la prima apparizione televisiva con il programma musicale “Super”, in onda su Italia 1, Da lì Vanessa Incontrada ha cominciato la sua carriera in tv, conducendo anche Sanremo Giovani con Pippo Baudo nel 2001 per poi spostarsi anche sulla radio. Nel 2003 Vanessa Incontrada ha debuttato al cinema, nel film “Il cuore altrove” di Pupi Amati, scelta come protagonista.

Nel 2004, invece, è cominciata l’avventura a Zelig, che condurrà poi fino al 2010 in coppia con Claudio Bisio. Il primo film per la tv, per Vanessa Incontrada, è arrivato nel 2010 con “Un paradiso per due” mentre per diversi anni, sempre in tv, ha condotto i “Wind music awards”. Nel 2020 è stata Angela in “Come una madre”, al fianco di Giuseppe Zeno, mentre negli ultimi ani è stata protagonista di Amici di Maria De Filippi, come giudice, ma anche di Striscia la Notizia e Zelig.

Vanessa Incontrada, chi è: “L’infanzia nei mercati”

Parlando delle sue esperienze da bambina, che hanno forgiato anche la donna che è oggi, Vanessa Incontrada in un podcast ha raccontato che i suoi genitori lavoravano al mercato, e avevano una bancarella. Per questa ragione lei ha passato lì la sua infanzia. “Mio padre al militare conobbe un amico e decisero di aprire un’azienda, facevano pupazzi di tela e facevano i mercati. Mia mamma c’era in questo progetto, poi si sono separati ed è tornata in Spagna” ha rivelato la conduttrice e showgirl, che ha raccontato anche come da bambina passasse notti intere a dormire sotto le bancarelle, accompagnando i genitori con il loro lavoro. Dopo la separazione della moglie, il papà ha continuato a fare lo stesso lavoro e lei quando può vola da lui per aiutarlo.

In passato Vanessa Incontrada ha dovuto fare i conti con la piaga del body shaming: con un passato da modella, la splendida attrice ha visto il proprio fisico cambiare dopo la gravidanza ma si è sempre fatta portatrice di un messaggio positivo di bellezza e inclusione, nonostante le impietose critiche di chi sottolineava di non vederla più come prima. Messaggi di odio che, fortunatamente, a Vanessa non hanno fatto né caldo né freddo.