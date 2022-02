Vanessa Incontrada, chi sono marito e figlio: Rossano e Isàl Laurini/ La lettera d’auguri

Rossano Laurini, chi è il marito di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è ospite di Silvia Toffannin nella trasmissione “Verissimo“, in programma domenica 6 febbraio. La conduttrice spagnola è legata ormai da tempo all’imprenditore toscano Rossano Laurini. I due si sono conosciuti in tempi non sospetti, quando entrambi erano coinvolti in altre relazioni amorose. Nonostante il chiacchierato e repentino avvicinamento, adesso Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono marito e moglie, e insieme al figlio Isàl formano una bellissima famiglia. Rossano Laurini è un imprenditore toscano, direttore artistico di diversi locali a Follonica (Gr). Classe 1970, è conosciuto anche per essere il marito della showgirl Vanessa Incontrada. In gioventù si è laureato presso l’Università di Palermo “Younipa”, e ha sempre coltivato le proprie passioni. Dallo sport, come il nuoto, lo sci e la corsa, agli animali. Nella sua vita infatti ci sono due amici a quattro zampe: i cani Zelig e Tokyo.

Al momento del loro innamoramento, Rossano Laurini aveva già una figlia di nome Diletta (nata dalla sua storia d’amore con l’ex fidanzata). Dall’amore con la splendida Vanessa Incontrada, è invece nato il figlio Isal. Attivissima sui social, la conduttrice spagnola condivide spesso scatti proprio Isal Laurini. Bellissima e indimenticabile la letterina di lui per il compleanno numero 42 di mamma nel novembre 2020, tradizione del scripta manent che si ripete di anno in anno: “Auguri mammina mia, sei una delle persone più importanti per me. Ti voglio un bene indescrivibile”, ha scritto, “Tu mi hai sostenuto in tutti questi anni, mi hai aiutato in momenti difficili della mia vita, ma sapevo che quando arrivavi tu mi sentivo al sicuro da ogni pericolo. Non scorderò mai i viaggi che si sono fatti insieme e tutti i momenti più belli. I love you”. Un pequeño principe dal cuore d’oro (con le lentiggini di mamma).

