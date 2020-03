Vanessa Incontrada/ “Con Maria De Filippi c’è un rapporto di stima” (Amici 2020)

Vanessa Incontrada è una dei giudici esterni del serale di Amici 2020 di Maria De Filippi, il talent show di successo trasmesso il venerdì in prima serata su Canale 5. L’attrice regina delle fiction italiane si sta dimostrando all’altezza del ruolo, nonostante le polemiche legate ai ballerini e ad Alessandra Celentano. Durante le ultime puntate del serale l’attrice è stata additata dalla maestra di danza come una incompetente e ha avuto un durissimo confronto con il ballerino Javier che non ha gradito il suo giudizio. L’attrice ha prontamente replicato alle parole dell’allievo così: “da questa mia poca esperienza può nascere un consiglio da seguire. Stai in silenzio e lo metti in testa. Credimi, noi non ce l’abbiamo con te. Diamo il nostro parere in base alle vostre esibizioni, in base a quello che vediamo”. Non solo, durante il serale sono stati mandati in onda alcuni messaggi che l’attrice – giudice ha voluto inviare ai ragazzi di Amici 2020 sottolineando “mi sento in difficoltà perché non mi sento libera”. Ancora una volte le parole della Incontrada non sono state apprezzate da Javier che ha tuonato: “lei ha una preferenza personale. Deve sapere quando una cosa non sta fatta bene. Non è un giudizio oggettivo quindi hanno sbagliato”.

Vanessa Incontrada: “Maria De Filippi? Non abbiamo bisogno di tante parole”

Vanessa Incontrada ha poi raccontato come è nata la sua partecipazione in qualità di giudice al serale di Amici 2020. A volerla fortemente è stata proprio Maria De Filippi: “semplicemente, c’è stata una telefonata di Maria: “Che dici se…”. Io ho risposto subito di sì, non ci ho pensato un attimo, perché io scelgo sempre le cose d’istinto” ha rivelato l’attrice che, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato anche del rapporto con la conduttrice Mediaset. “L’ho conosciuta meglio in questa occasione” – ha rivelato l’attrice italo-spagnola – “tra noi c’è un rapporto di stima, prima di tutto. Non abbiamo bisogno di tante parole, capisco subito ciò che pensa, però c’è una grande fisicità, che per me è importante. Quando la vedo ho bisogno istintivamente del contatto fisico, che è un modo intimo per comunicare con le persone. Non con tutte, con Maria sì”. L’attrice ha poi parlato della recente esperienza televisiva del varietà “20 anni che siamo italiani”: “faccio quello che mi sento di fare, non c’è un calendario ma una serie di casualità. Non l’ho pro- grammato, è capitato e nelle scelte, come dicevo prima, mi faccio guidare dall’istinto”.

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio: “abbiamo scoperto di avere una grande alchimia”

Un periodo davvero magico per Vanessa Incontrada che, dopo il successo delle fiction trasmesse su Rai1, è stata anche protagonista di un varietà campione d’ascolti con Gigi D’Alessio. Si tratta di “20 anni che siamo italiani”, un show musicale in cui ha dato prova del suo immenso talento e che le ha permesso di conoscere più da vicino anche il cantautore napoletano con cui è nata una bellissima amicizia. Parlando proprio del rapporto con D’Alessio ha rivelato: “la nostra amicizia si è consolidata a tavola. Io e Gigi abbiamo scoperto di avere una grande alchimia. Poi non c’è bisogno di sentirsi tutti i giorni, ma io so di poter contare su di lui e viceversa”. Oltre alla tv recentemente l’attrice è tornata anche a lavorare in teatro: “per me è una scuola importante: da lì mi viene l’improvvisazione e tutto quello che poi mi porto dietro negli altri mestieri”.