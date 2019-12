Vanessa Incontrada, dedica a Gigi D’Alessio / “Sarai sempre nel mio cuore”

Dedica commuovente di Vanessa Incontrada a Gigi D’Alessio durante l’ultima puntata di Venti Anni Che Siamo Italiani. In apertura la conduttrice spagnola prende subito parola per un ringraziamento speciale al suo compagno di viaggio. “Io sono molto felice e approfitto di questo spazio per dire una cosa col cuore. Io sono felice di averti incontrato. Guardami: noi lavoriamo con tante persone ma non capita spesso di avere un rapporto così come il nostro. Dopo questo show so che tu rimarrai nel mio cuore, so che mi farai gli auguri e so che sarai un mio amico. So che verrò ancora a casa tua a mangiare tantissimo e io ti voglio bene. Vi giuro che questo non era in scaletta. Mi sa che è rimasto spiazzato“, conclude l’Incontrada. In effetti D’Alessio è spiazzato e risponde stringato: “A me fanno piacere queste parole perché anche io ho incontrato una donna normale. Una donna che è bella come il 90% degli italiani. Qualcuno ha detto che abbiamo riportato su Raiuno il varietà puro“. Insieme ringraziano il pubblico per il grande successo ottenuto nelle prime due puntate: “Siamo contentissimi perché avete accolto questo programma alla grande, non ce lo aspettavamo proprio”.

