Vanessa Incontrada: “Dirò addio a cinema e tv”/ “Il momento arriverà quando…”

Vanessa Incontrada è intervenuta ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 6 febbraio 2022. L’attrice e showgirl spagnola ha raccontato la sua infanzia e la sua adolescenza: “Ho fatto le elementari a Follonica e poi mi sono trasferita a Barcellona. Praticavo ginnastica ritmica a livello agonistico quando ero piccolina, ma ho dovuto lasciarla per via del mio trasloco in Spagna. È stato qualcosa che mi è dispiaciuto tantissimo, perché potevo continuare questo lavoro, ma il trasferimento ovviamente non mi ha dato questa opportunità”.

VANESSA INCONTRADA: "NON MI IMMAGINO TUTTA LA VITA A FARE QUESTO LAVORO"

A Barcellona Vanessa Incontrada ha detto di avere frequentato le medie e il liceo: “Vivevo con mia madre e mia sorella, perché i miei genitori si separarono. Ero tremendina, davo poco retta a mia mamma, volevo entrare e uscire di casa a mio piacimento. Ho iniziato a lavorare molto presto, all’età di 16 anni e sono diventata molto indipendente non appena ho compiuto 18 anni”. Poi, l’annuncio choc: Vanessa pensa all’addio alle scene. “Non voglio immaginarmi tutta la vita a fare questo lavoro. Quando arriverà il momento lo saluterò e farò altro. Adesso però è un po’ presto, per chi mi vuole ci sono ancora!”.

