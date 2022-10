Vanessa Incontrada dopo gli attacchi sul peso “Rispondo con indifferenza”/ La lotta al Body shaming

Vanessa Incontrada bersagliata sui social per il peso, la dura replica

In questi anni, Vanessa Incontrada è finita spesso nel mirino dei social e della stampa per il suo peso. Lo scorso agosto, Vanessa Incontrada è apparsa in uno scatto al mare sul Settimanale Nuovo che ha alimentato ancora di più le critiche sulla sua forma fisica. All’inizio Vanessa ha preferito optare per la linea del silenzio, poi però la Incontrada ha deciso di replicare: “Non mi ha ferito, la mia risposta è l’indifferenza”, ha risposto. Sul suo profilo Instagram, Vanessa Incontrada aveva poi mosso una frecciatina a coloro che l’avevano attaccata solo per il fatto di aver postato una foto mentre si allenava in palestra. Nel dettaglio, Incontrada si fotografa in palestra, mentre si allena, e scrive: “Ma come l’Incontrada si allena? Ma siamo pazzi?”. A corredo, mette diverse emoticon in forma di smile.

Anche durante i Wind Music Awards a Vanessa non erano stati risparmiati una serie di tweet dal contenuto offensivo. Oggi però Vanessa Incontrada ha imparato a gestire le critiche e i giudizi tanto che in un’intervista a Vanity Fair aveva spiegato: “In generale sento l’offesa verso le donne: sono argomenti talmente delicati e personali che sarebbe opportuno gestirli con garbo”. Vanessa Incontrada fu duramente attaccata anche quando era incinta del figlio. In quell’occasione, la Incontrada dichiarò: “Mi hanno rovinato un momento speciale che sognavo da quando ero ragazza. Tutti mi attaccavano per il mio cambiamento fisico, quando in quel momento lì avrei voluto più protezione. Avrei voluto essere abbracciata”.

Vanessa Incontrada e le critiche per la gravidanza: “E’ stato un momento duro e…”

Vanessa Incontrada è diventata negli anni la paladina del body positivity. All’inizio, Vanessa ha conosciuto in questo periodo un successo veramente eccezionale e tutti la osannavano per la sua bellezza naturale. Poi però nel 2008 tutto cambia quando Vanessa rimane incinta e a quel punto per lei diventa l’inizio di incubo: “Si dice sempre che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più arrivarono da persone sconosciute. Ero delusa e disorientata: ma perché essere così cattivi?. È stato un momento duro. Io ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica. Appena nato Isal ho ripreso subito a lavorare, allattavo, ero prosperosa, ma non mi aspettavo tanta cattiveria sui social”, aveva dichiarato a Elle.

Anni dopo, con calma e maturità, Vanessa ha parlato pubblicamente del problema raccontando di una crisi avuta mentre provava vestiti che non le andavano in camerino e del peso delle parole degli sconosciuti. Per questo motivo anni dopo, Vanessa Incontrada ha scelto di posare in copertina per Vanity Fair diventando un punto di riferimento per le donne bullizzate e prese di mira per il loro aspetto fisico. L’attrice ha notato però che spesso le critiche arrivavano proprio dalle donne, ossia da coloro da cui si sarebbe aspettata solidarietà e comprensione: “I maschi sono più semplici. Le donne possono essere perfide, maliziose e aggressive. E quando non c’è sorellanza su questi temi o non vogliono semplicemente allearsi con te, diventano pericolose e possono farti tanto male”. Oggi Vanessa Incontrada ha fatto pace con le critiche e i giudizi e preferisce lasciarsi scivolare tutto addosso.











