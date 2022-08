Vanessa Incontrada dopo la rottura con Rossano Laurini: “Desidero un altro figlio”/ “Non mi do limiti!”

Vanessa Incontrada, i progetti dopo la rottura col compagno Rossano Laurini

La storia d’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è giunta al capolinea. La nota conduttrice ha preferito vivere questa separazione in silenzio, senza alimentare i gossip, volontà che ha accennato in un’intervista di qualche giorno fa a Vanity Fair dichiarando: “Un comunicato sulla rottura? Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita”.

A confermare la separazione è anche Nuovo TV che, nel numero in edicola questa settimana, rivela la volontà della Incontrada di dedicarsi ora totalmente a suo figlio Isal e, ovviamente, anche agli impegni televisivi che la terranno occupata la prossima stagione.

Vanessa Incontrada e il sogno di un altro figlio

Rivedremo presto Vanessa Incontrada nei panni di Fosca Innocenti, con la seconda stagione che la ritroverà al fianco di Francesco Arca. La vedremo però anche in Zelig e a Striscia La Notizia. Un anno dunque impegnativo per la Incontrada che, tuttavia, continua a sognare il grande amore e una vita privata dove siano i bei sentimenti a dominare. È per questo che ammette: “Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi do limiti. E nessuno dovrebbe darseli, una persona può decidere di fare quello che vuole”. Vanessa dunque sogna di diventare mamma per la seconda volta e chissà che presto questo desiderio non possa diventare realtà.

