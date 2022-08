Vanessa Incontrada e Francesco Arca/ Da amici ad amanti… ma per copione!

Vanessa Incontrada: “Sono in un momento riflessivo della mia vita”

Vanessa Incontrada ha messo un punto definitivo alla storia con Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. La conduttrice è single, e molto impegnata con il lavoro sul set di Fosca Innocenti. Inoltre, a settembre, tornerà dietro al bancone di Striscia la Notizia e sul palco di Zelig con Claudio Bisio; gli impegni di certo non mancano, anche se manca l’amore.

In occasione di un’intervista a Nuovo TV, l’attrice svela: “Sono in un momento riflessivo della mia vita. La riflessione mi sta aiutando a capire quel che è stato e cosa voglio dal futuro. Guardo avanti e non so dove mi porterà la mia trasformazione“. Nonostante i suoi numerosi impegni sul palco però, la conduttrice non dimentica di dedicarsi a suo figlio Isal che “è un ragazzino che sa di essere amato e protetto” assicura. Vanessa Incontrada, al settimanale, racconta di volersi innamorare di nuovo e di volere anche altri figli: “In generale, non mi do limiti. E nessuno dovrebbe darseli, una persona può decidere di fare quello che vuole“.

Vanessa Incontrada e l’amore con Francesco Arca, ma sul set

Vanessa Incontrada è attualmente single, ma sul set di Fosca Innocenti ha una relazione con il sexy collega Francesco Arca. Nei nuovi episodi dovrebbe esserci un bacio tra i due protagonisti, ma solo sul set.

L’attrice parla del collega ai microfoni di Nuovo Tv: “Siamo amici di vecchia data e andiamo al mare nello stesso posto. Questa era la prima volta che lavoravamo insieme“. Nessuna storia reale tra i due, l’attore è legato sentimentalmente a Irene Capuano dalla quale ha avuto Maria Sole e Brando Maria. Vanessa Incontrada, invece, al momento si consola con il figlio che è la persona più importante per lei attendendo un nuovo amore, nella vita reale.

